Мошенники воруют биткоины с помощью приложений для знакомств

В мире набирает обороты новый вид мошенничества — у доверчивых пользователей воруют криптовалюту с помощью приложений для знакомств. За последнее время жертвы потеряли тысячи долларов. Больше всего от мошенничества страдают владельцы iPhone.

Об этом сообщает PaySpace Magazine, пишет Минфин.

Британская компания Sophos, которая специализируется на кибербезопасности, следит за мошенническими действиями в романтическом секторе. Поскольку жертвами становятся владельцы криптовалюты, компания даже придумала название нового преступления — "CryptoRom".

По последним данным, жертвы потеряли от $25 тыс до $87 тыс, поверив мошенникам, которые общались с ними через приложения для знакомств. На одном из кошельков, который контролируют злоумышленники, сохраняется почти $1,8 млн в криптовалюте.

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Сейчас хакеры "работают" в Азии, США, Великобритании, Франции и Венгрии.

Аферисты используют программное обеспечение, используемое для разработки приложений Apple. Они получают контроль над iPhone жертвы, имея возможность полностью управлять им и устанавливать другие приложения для взлома.

"Когда пользователь устройства посещает один из сайтов, используемых этими мошенниками, на его устройство загружается новый профиль" — пояснили в Sophos.

После этого мошенники могут полностью управлять устройством.

Некоторые злоумышленники, например, пытаются выдать себя за знаменитостей. Они создают профиль на Tinder, Bumble, Grindr и Facebook Dating. Найдя подход к жертве, они предлагают перейти в другой мессенджер, например, в WhatsApp.

Позже мошенники просят установить приложение для торговли криптовалютой. Чтобы завоевать доверие, хакеры сначала позволяют жертве вывести небольшую прибыль, но затем злоумышленники блокируют доступ к средствам.

В Sophos объяснили, что мир приближается к эпохе цифровой экономики и мошенники становятся более изобретательными в своих методах. Крайне важно держаться подальше от непроверенных программ и инвестиционных обещаний, которые звучат слишком привлекательно, чтобы быть правдой.

Напомним, стоимость биткоина 20 октября установила новый исторический рекорд, повысившись до отметки выше 66,9 тысячи долларов.