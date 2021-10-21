Крупнейшая в мире сеть кинотеатров замахнулась на создание своей криптовалюты

Самая крупная в мире сеть кинотеатров AMC (США) планирует выпустить собственную криптовалюту. Об этом в интервью CNBС заявил генеральный директор компании Адам Арон, передает Сrypto News Flash.

По словам Арона, это лишь одна из множества идей по криптовалюте, над которыми компания сейчас работает.

Ранее Арон заявлял, что сеть кинотеатров будет принимать биткоины, Ethereum и другие цифровые монеты.

АМС — крупнейшая сеть кинотеатров в мире. Она насчитывает 2866 экранов в 358 театрах в Европе и 7967 экранов в 620 театрах в США.

Напомним, 20 октября стоимость ведущей криптовалюты мира биткоина установила новый исторический рекорд, повысившись до отметки выше 66,9 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в легализовавшем биткоин Сальвадоре для добычи цифровой валюты начали использовать вулканическую энергию.

В сентябре же функция, позволяющая выплачивать авторам контента вознаграждение, в том числе и в биткоинах, появилась в социальной сети Twitter.