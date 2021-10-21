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Валюта 50 минут назад

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров замахнулась на создание своей криптовалюты

Глава АМС заявил, что это лишь одна из множества идей по криптовалюте, над которыми компания сейчас работает

Кинотеатр АМС. Фото: Getty Images Кинотеатр АМС. Фото: Getty Images
Кинотеатр АМС. Фото: Getty Images

Самая крупная в мире сеть кинотеатров AMC (США) планирует выпустить собственную криптовалюту. Об этом в интервью CNBС заявил генеральный директор компании Адам Арон, передает Сrypto News Flash.

По словам Арона, это лишь одна из множества идей по криптовалюте, над которыми компания сейчас работает.

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Ранее Арон заявлял, что сеть кинотеатров будет принимать биткоины, Ethereum и другие цифровые монеты.

АМС — крупнейшая сеть кинотеатров в мире. Она насчитывает 2866 экранов в 358 театрах в Европе и 7967 экранов в 620 театрах в США.

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Напомним, 20 октября стоимость ведущей криптовалюты мира биткоина установила новый исторический рекорд, повысившись до отметки выше 66,9 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в легализовавшем биткоин Сальвадоре для добычи цифровой валюты начали использовать вулканическую энергию.

В сентябре же функция, позволяющая выплачивать авторам контента вознаграждение, в том числе и в биткоинах, появилась в социальной сети Twitter.

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