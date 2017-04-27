На "Днепровагонмаш" восстановили подачу газа

Поставки газа на вагоностроительное предприятие "Днепровагонмаш" и его "дочку" "Стальзавод" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.) возобновлены. Однако в компании считают достаточно высоким риск новых отключений от энергоносителей, воды и кислорода, и, как следствие, остановки предприятий.

Delo.UA сообщало, что предприятия были отключены от газоснабжения 21 апреля из-за задолженности соседнего ПАО "Днепровский МК".

"Длительное время "Днепровагонмаш" и его ДП "Стальзавод" работают под угрозой остановки производства по причине необоснованного прекращения поставки энергоресурсов предприятиями-поставщиками — монополистами в нашем регионе. При этом наше предприятие полностью и своевременно выполняет договорные обязательства, в том числе по оплате", — цитирует агентство "Интерфакс-Украина" представителя предприятия.

Аналогичные проблемы — с поставками воды и кислорода. "В апреле "Днепровагонмаш" неоднократно получал уведомления о планируемых отключениях от газоснабжения и электроэнергии, необходимости при этом самостоятельного отключения во избежание возможных аварийных ситуаций", — сообщают на предприятии.

На предприятии также подтвердили, что отключение от газоснабжения стало следствием задолженности за энергоносители ПАО "Днепровский меткомбинат", с которым вагоностроители находятся на одной "ветке". В то же время техническая возможность подачи газа в обход меткомбината существует.

"Днепровагонмаш", контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.

По итогам 2016 года было реализовано 404 вагона против 68 ед. в 2015 году.

Консолидированный чистый доход ДВМ (с учетом "Стальзавода" и Торгового дома) по итогам года вырос в 5,3 раза — до 385,49 млн грн, чистая прибыль составила 12,76 млн грн против убытка 98,96 млн грн годом ранее.

Филиал "Укрзализныци" Дарницкий ВРЗ 26 апреля 2017 года объявил тендер на закупку 2 465 полувагонов с ожидаемой ценой одного вагона 1,217 млн грн (с НДС).