На "Днепровагонмаш" восстановили подачу газа

27 апреля 2017, 12:27
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Газоснабжение "Днепровагонмаша" и его "дочки" "Стальзавода" возобновлено, но есть риск внезапного отключения

На Увеличить картинку

Поставки газа на вагоностроительное предприятие "Днепровагонмаш" и его "дочку" "Стальзавод" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.) возобновлены. Однако в компании считают достаточно высоким риск новых отключений от энергоносителей, воды и кислорода, и, как следствие, остановки предприятий.

Delo.UA сообщало, что предприятия были отключены от газоснабжения 21 апреля из-за задолженности соседнего ПАО "Днепровский МК".

"Длительное время "Днепровагонмаш" и его ДП "Стальзавод" работают под угрозой остановки производства по причине необоснованного прекращения поставки энергоресурсов предприятиями-поставщиками — монополистами в нашем регионе. При этом наше предприятие полностью и своевременно выполняет договорные обязательства, в том числе по оплате", — цитирует агентство "Интерфакс-Украина" представителя предприятия.

Аналогичные проблемы — с поставками воды и кислорода. "В апреле "Днепровагонмаш" неоднократно получал уведомления о планируемых отключениях от газоснабжения и электроэнергии, необходимости при этом самостоятельного отключения во избежание возможных аварийных ситуаций", — сообщают на предприятии.

На предприятии также подтвердили, что отключение от газоснабжения стало следствием задолженности за энергоносители ПАО "Днепровский меткомбинат", с которым вагоностроители находятся на одной "ветке". В то же время техническая возможность подачи газа в обход меткомбината существует.

"Днепровагонмаш", контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.

По итогам 2016 года было реализовано 404 вагона против 68 ед. в 2015 году.

Консолидированный чистый доход ДВМ (с учетом "Стальзавода" и Торгового дома) по итогам года вырос в 5,3 раза — до 385,49 млн грн, чистая прибыль составила 12,76 млн грн против убытка 98,96 млн грн годом ранее.

Филиал "Укрзализныци" Дарницкий ВРЗ 26 апреля 2017 года объявил тендер на закупку 2 465 полувагонов с ожидаемой ценой одного вагона 1,217 млн грн (с НДС).

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: днепровагонмаш 05669819 , железная дорога , машиностроение , днепропетровская область

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
На
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.59
EUR EUR - - 28.96
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.