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На краю пропасти: как сохранить газодобывающую отрасль

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней глобальный экономический кризис с шокирующим обвалом цен на углеводороды навсегда оставят след в истории нефтегазодобывающей индустрии

На краю пропасти: как сохранить газодобывающую отрасль На краю пропасти: как сохранить газодобывающую отрасль

Крупнейшие мировые компании фиксируют рекордные многомиллиардные потери, отменяют запланированные инвестиции, замораживают перспективные проекты и сокращают персонал.

К сожалению, события в отечественной газодобыче развиваются по тому же сценарию. После трех лет подъема она перешла к стагнации. Все участники рынка максимально оптимизировали свои инвестиционные проекты и с большой осторожностью смотрят в будущее. Газодобывающий бизнес очень рискованный и предполагает постоянное капитальное вложение средств в геологическую разведку, бурение скважин, проведение их капитального ремонта, закупку необходимого смежного оборудования и т.п. Сокращение инвестиций в добычу углеводородов уже в ближайшее время приведет к ряду последствий, среди которых наиболее болезненным станет падение добычи и ослабление энергонезависимости страны.

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Один из базовых экономических законов гласит: если не предпринимать меры для развития, то спад после стагнации неизбежен. Именно поэтому отечественные газодобытчики неоднократно заявляли, что если в этом году не будут приняты меры поддержки со стороны государства, мы будем иметь катастрофические последствия не только в сфере газодобычи, но и в смежных отраслях, а также рост дефицита госбюджета.

Речь идет, прежде всего, о фискальных мерах, которые являются основой для инвесторов: продление срока неизменности налогообложения добычи углеводородов из новых скважин с 5 до 10 лет, введение стимулирующей ренты для восстановления законсервированных и ликвидированных скважин, а также стимулирование добычи нетрадиционных залежей углеводородов. Необходимо также по аналогии со стимулирующим режимом для добычи природного газа ввести стимулирующую ренту для добычи нефти и конденсата.

Оперативное внедрение этих стимулов станет положительным сигналом для инвесторов, позволит стабилизировать работу нефтегазодобывающей индустрии и избежать катастрофических осложнений. Действовать надо безотлагательно, не теряя драгоценное время.

Учитывая новые реалии низких цен на углеводороды в последующие годы, истощение нефтегазовых месторождений в Украине, а также для поддержки бюджетообразующего сектора, Ассоциация газодобывающих компаний Украины акцентирует внимание на том, что необходимо комплексно пересмотреть ставки налогообложения добычи углеводородов в стране и унифицировать их со среднеевропейскими показателями.

Несмотря на все сложности этого года, государству нужно думать о будущем. Поэтому мы и говорим, что в глобальной гонке за инвестициями в выигрыше останутся те страны, которые не только не потеряют собственную добычу, но и смогут ее нарастить. А этого можно добиться лишь внедрением стимулирующих механизмов для добычи углеводородов и созданием наиболее выгодных условий для инвесторов.

Украина имеет значительный ресурсный потенциал, который необходимо эффективно реализовывать, совмещая лучший отечественный и международный опыт. Но без государственной поддержки мы рискуем потерять отечественную добычу углеводородов и можем надолго забыть об энергетической независимости. 

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