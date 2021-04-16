Энергетика 60 минут назад

На свалке под Тернополем запустили станцию дегазации (ФОТО)

Сейчас на Малашовецкой свалке накоплено более 14 млн кубометров отходов

Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета
Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета

12 апреля на Малашовецком полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) (Тернопольская область) заработала современная станция дегазации общей мощностью 659 кВт.

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Как сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета, станция функционирует на австрийском оборудовании, а сам биогаз в процессе сжигания превращается в "зеленую" электроэнергию.

Компанией-подрядчиком, которая будет заниматься дегазацией полигонов ТБО, стала ООО "Биогаз Энерджи — Тернополь", которая входит в группу компаний "Клиар Энерджи Групп".

На сегодня в проектном портфеле "Клиар Энерджи Групп" более 15 работающих дегазационных станций в Украине.

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В издании отмечают, что работа на свалке в селе Малашовцы продолжается уже несколько лет. Сейчас на Малашовецкой свалке накоплено более 14 млн кубометров отходов.

Как заявил мэр Тернополя Сергей Надал, с 2019 года на этой свалке работает мусоросортировочная линия, в результате работы которой уменьшается объем твердых бытовых отходов, который вывозится на свалку.

"И уже сегодня, благодаря сотрудничеству города и бизнеса, начинает работу станция дегазации, что поможет одновременно решить еще ряд вопросов: уменьшение выбросов опасных веществ в окружающую среду, производство "зеленой энергетики" и создание новых рабочих мест", — рассказал Надал.

Напомним, Государственная экологическая инспекция с 17 февраля запустила чат-бота Save Eco Bot, через которого будет принимать от граждан заявления об экологических нарушениях

 

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