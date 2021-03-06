На украинский рынок выходит один из крупнейших провайдеров облачных сервисов России

Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel планирует выход на украинский рынок.

Об этом сообщил СЕО украинской GigaCloud Артем Коханевич в Facebook.

"В Украину выходит Селектел — один из крупнейших облачников в России! Оборот за 2020 год более $40 млн, как весь украинский рынок облаков. О выходе говорят, как минимум, два публичных факта: эта информация есть в открытом отчете для инвесторов, плюс размещены вакансии BDM", — написал он в соцсети.

Согласно презентации Selectel для инвесторов, в планах компании — предоставление услуг облачной платформы в сторонних дата-центрах в Киеве, а также еще в одной локации Европы.

Помимо этого, в профессиональной соцсети LinkedIn размещена вакансия Business Development Manager Selectel в Киеве, передает "Интерфакс".

Известно, что облачный оператор ООО "Селектел" зарегистрирован в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге, его совладельцем и гендиректором является сооснователь соцсети "ВКонтакте" Лев Левиев.

Напомним, в июне 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2655 "Об облачных услугах".

При этом он отдает приоритет технологиям облачных вычислений перед серверными в использовании государственных ресурсов.