На вокзале в Киеве поезд отрезал человеку ноги

На центральном железнодорожном вокзале 4 марта поезд отрезал ноги человеку, переходившему пути. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, инцидент произошел около 16:00.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, врачи и наряды патрульных полицейских.

"Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Следователи отдела полиции на станции железнодорожного транспорта открыли производство по части 2 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Устанавливаются все обстоятельства и причины данного события.

Напомним также, что ранее на вокзале в Одесской области горело машинное отделение головного вагона электропоезда.