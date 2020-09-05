Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) разработал мобильное приложение для опросов предприятий на платформах iOS и Android.

Как сообщает пресс-служба регулятора, приложение уже доступно для загрузки на площадках Google Play и Apple Store.

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По информации НБУ, основной функционал мобильного приложения — это удобное онлайн-анкетирование предприятий. Оно будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), который Нацбанк публикует на ежемесячной основе.

Мобильное приложение имеет также ряд дополнительных функций, в частности:

– раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями, который обновляется в автоматическом режиме с официальной страницы НБУ через АРЕ;

– раздел аналитической информацией об ИОДА в виде таблиц и графиков;

– раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода;

– возможность обратной связи.

Приложение будет использоваться как дополнительный инструмент опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка.

В то же время, новый сервис обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечения большего количества респондентов и упрощения их доступа к важной информации относительно курса валют, ключевой ставки, анонсов важных событий и тому подобное.

В дальнейшем планируется расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов.

Национальный банк ввел ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в августе 2019 года. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

В нем принимают участие частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг.

В отличие от квартального индекса деловых ожиданий (ИДО), который фиксирует показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики.

Напомним, в мае этого года Национальный банк Украины запустил бесплатное мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.