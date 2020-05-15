Бумага с пропиской уже не нужна: НБУ запустил сервис считывания информации с биопаспортов

Национальный банк Украины запустил бесплатное мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.

Пилотная версия доступна в App Store, в будущем планируют разработать также приложение для Android, сообщает пресс-служба НБУ.

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Как отмечается, скачав приложение на смартфон, можно считать информацию с ID-паспорта или биометрического загранпаспорта гражданина Украины.

При этом считывание происходит при помощи NFC-чипа, поэтому приложение будет работать лишь на тех устройствах, в которых он есть.

"Нужно поднести смартфон к пластиковой вкладке в биометрическом паспорте или ID и нажать кнопку "Сканировать". После этого все паспортные данные держателя документа отобразятся в приложении, их можно будет сохранить в формате PDF на свое устройство", — говорится в сообщении.

В НБУ уверены, что приложение будет полезно банковским работникам. Поскольку не нужно покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов.

"Интегрировав UAPassportReader в свою IT-сеть, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю информацию о клиентах", — подчеркнули в Нацбанке.

В свою очередь клиенты, у которых есть биометрические документы, могут больше не носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF).

Напомним, в Украине в среду, 22 апреля, презентовали цифровой паспорт в правительственном мобильном приложении "Дія".

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Как известно, изначально Министерство цифровой трансформации обещало запустить цифровые паспорта до конца февраля 2020 года, однако бета-тестирование документов в приложении "Дія" стартовало лишь 7 апреля. До этого Минцифры искало волонтеров-тестировщиков среди украинцев, у которых есть и ID-карта, и биометрический загранпаспорт.

Согласно решению правительства от 15 апреля, паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Правительственное приложение "Дія" сейчас лидирует по загрузкам в App Store (Украина), а также возглавляет Play Market (Украина).