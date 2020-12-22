"Нафтогаз" открыл месторождение с перспективными запасами 2 млрд кубометров газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" открыла новое месторождение Жемчужное с перспективными запасами и ресурсами газа 2 млрд кубометров. Как говорится в сообщении дочерней компании "Укргаздобыча", расположено месторождение в Полтавской области.

Отмечается, что его открытие стало возможным благодаря разведывательным работам в сложных геологических условиях на значительных глубинах — более 6000 м. По их результатам компания пробурила поисковую скважину, которая подтвердила газовые залежи и дала промышленный приток газа — почти 100 тысяч кубометров в сутки.

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Скважину глубиной 6150 м бурили специалисты бурового подразделения НАК — "Укрбургаз". На ней впервые был испытан новый буровой станок производства Bentec.

Разведанные запасы Жемчужного составляют 200 млн кубометров, а перспективные запасы и ресурсы — более 2 млрд. Общая площадь нового месторождения составляет 213 квадратных километров, в его пределах выделено пять газонасыщенных горизонтов.

Для детализации геологического строения месторождения и определения оптимальных мест для бурения новых скважин компания планирует начать проведение 3D-сейсмики.

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"Геологическое изучение новых участков и открытие новых месторождений на них — это сегодня задача №1 для "Нафтогаза". Только так мы сможем нарастить ресурсную базу, а значит — стабилизировать добычу газа в Украине. Сейчас "Нафтогаз" активно работает со всеми новыми перспективными площадями, которые есть в портфеле компании", — отметил директор подразделения "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

При этом в компании отмечают недостаточность имеющихся участков для кардинального изменения ситуации.

"Нужно как можно быстрее решить вопрос с изучением самых больших площадей на суше и море, которые имеют значительный ресурсный потенциал и до сих пор не разрабатываются. Это надо менять. "Нафтогаз", имея большой опыт и экспертизу работы с новыми сложными активами, готов проводить работы в кратчайшие сроки", — добавил Романюк.

Напомним, накануне "Нафтогаз" договорился с НАК "Надра Украины" о покупке ООО "Надра Юзовская", владеющего специальным разрешением на разработку Юзовского месторождения сланцевого газа до 2063 года.