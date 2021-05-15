"Нафтогазу" и набсовету Кабмин не поставил конкретных целей, а должен был", — Павел Кухта

Государству нужна система корпоративного управления в госкомпаниях, чтобы у политиков не было возможности вывести из компании деньги. Для этого нужна система предотвращения коррупции, которой является корпоративное управление.

"С другой стороны, это государственные компании и управляет ими государство. Если государство оторвать от управления госкомпанией, то будет скрытая приватизация, то есть активы якобы принадлежат государству, а пользоваться ими будет менеджмент, не подконтрольный государству. Нужен баланс — государство распоряжается компанией, но министры не имеют прямого влияния. Идея корпоративного управления — чтобы Кабмин, министры ставили стратегические цели для менеджмента компаний, но вручную управлять госсобственностью никто не мог. То есть создается система показателей, и появляется наблюдательный совет, который контролирует выполнение показателей и стратегических целей", — рассказал Павел Кухта.

В то же время, по его мнению, для НАК "Нафтогаз Украины" одной из стратегических целей, поставленных государством, должно быть увеличение добычи газа.

"Если мы говорим о "Нафтогазе", контролирующем компанию "Укргазвидобування", которая добывает три четверти объема газа в стране, то показатели по добыче газа имеют значения. Другое дело, что для НАК "Нафтогаз Украины" не было утверждено никаких показателей для компании, там была только политика собственности, описывающая, для чего нужна компания "Нафтогаз", но конкретных показателей перед менеджерами и набсоветом не поставили, и это вопрос к Кабмину, почему", — добавил эксперт.

Комментируя вопрос стандартов OECD, эксперт подчеркнул: если наблюдательный совет в госкомпании обязан эффективно следить за работой компании, значит и компетенции членов НС должны соответствовать тому, чем занимается такая госкомпания. Иными словами, несоответствие компетенций членов набсовета госкомпании профилю госкомпании является прямым нарушением стандартов OECD, что лежат в основе реформы корпоративного управления.

Также Кухта считает, что в Украине реформа корпоративного управления в госсекторе еще не реализована.

"Реформа не завершена. Надо наладить нормальную работу государственного сектора. Корпоративное управление — важный инструмент перехода от ручного управления и большой коррупции к стратегическому управлению и минимизации коррупции. Во многих случаях этот инструмент в стране плохо имплементирован. Но сама система корпоративного управления, по опыту многих стран, работает и показывает результат. Необходимо нормально применить инструмент корпоративного управления в госсекторе Украины", — отметил он.