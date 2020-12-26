Налоговики ликвидировали в Украине систему незаконных АЗС

В Киевской и Харьковской областях работники следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины выявили факт хранения и продажи изготовленных горюче-смазочных материалов (дизельное топливо, бензин А92, А95), которые не соответствовали требованиям ГСТУ, с нарушением требований законодательства).

Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы, предприятия оформляли реализацию бензина и дизтоплива в адрес рисковых субъектов хозяйственной деятельности без фактической поставки такого товара, что позволяло документально прикрыть объемы реализации горючего в розницу за наличные.

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Таким образом, работники предприятий осуществляли торговлю без должного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности, уклоняясь от уплаты акцизного налога.

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение более 490 тонн горюче-смазочных материалов общей ориентировочной стоимостью около 12 млн грн.

Осуществляется досудебное расследование.

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Напомним, в начале декабря сотрудники ГФС в Харьковской области разоблачили группу лиц, которые несколько лет уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты использовали схему незаконной конвертации средств, оборот которой составил более 150 миллионов гривен