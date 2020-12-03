Налоговики пресекли деятельность конвертцентра с оборотом 150 млн гривен

Сотрудники ГФС в Харьковской области разоблачили группу лиц, которые несколько лет уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Фигуранты использовали схему незаконной конвертации средств, оборот которой составил более 150 миллионов гривен, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Следствие установило, что должностные лица ряда предприятий систематически перечисляли средства на счета около четырех десятков подконтрольных ООО в разных регионах Украины за якобы предоставленные транспортные услуги. Далее полученные средства, не отражая в бухгалтерском и налоговом учетах, перечисляли уже на счета физических лиц. Те, в свою очередь, переводили их в наличность, снимая через банкоматы и банковские отделения и получая своеобразную "комиссию" в размере 11% от общей суммы.

"Остальные средства возвращались организаторам схемы. А для уклонения от уплаты налогов они формировали на подконтрольных ООО налоговый кредит по НДС, регистрируя накладные с якобы приобретения топлива и сопроводительной продукции", — отметили в пресс-службе ГФС.

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1 декабря 2020 года сотрудники налоговой милиции провели 16 обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях фигурантов. В результате были изъяты 142 печати предприятий и 36 факсимиле, 17 ноутбуков, 14 жестких дисков и 10 мобильных телефонов, а также 84 оформленные на "конвертаторов" банковские карты. Кроме того, изъяты наличные в размере 32,6 тысяч долларов США, 5,6 тысяч евро, 595 фунтов стерлингов и 492 тысяч гривен.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Напомним, ранее исполняющий обязанности Председателя ДФС Украины Дмитрий Сосинович заявил, что служба не позволит использовать налаженные схемы уклонения от уплаты налогов в период пандемии COVID-19. Он предупредил, что реакция на подобные случаи будет очень жесткой, а виновные будут наказываться по всей строгости закона.