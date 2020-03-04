Змінювати та віддавати: про роботу над КСВ-проектами у комітеті міленіалів AS Watson Group

Для мене, сам напрямок корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) — це про те, що глибоко в душі. Це те, без чого ти не можеш дихати, адже КСВ сповнює твоє життя сенсом. Особливим сенсом. Це та турбота і тепло, яке ти віддаєш, нічого не очікуючи навзаєм.

Саме таке сприйняття корпоративної соціальної відповідальності 2,5 років тому змусило мене закохатися у Watsons ще на етапі пошуку соціально-відповідального роботодавця. Watsons не просто драйвить важливі для сучасного суспільства проекти. Компанія підходить до будь-якої допомоги і участі з душею, вкладається на 100%. У кожному проекті є серце того, хто долучився до його реалізації. І, як людина, яка захоплюється проектами свого Watsons, я відчуваю биття цих сердець!

Бути добрим — просто, і добро справді рятує світ.

Один з наших найулюбленіших проектів у Watsons Україна — це "Янголи Watsons", він існує вже чотири роки.

В рамках проекту ми збираємо гроші на імпланти для дітей з вадами серця. Так в Україні стало ще на одне здорове дитяче сердечко більше — їх вже 53! Нещодавна операцію зробили крихітці Даринці. Маленька принцесса одужує та набирається сил.

Восьмий рік поспіль компанія Watsons проводить церемонію Health Wealth & Beauty Award — вибір та нагородження найкращих, за думкою наших клієнтів, товарів, що представлено в наших магазинах. Під час голосування кожен міг долучитися до нашого благодійного проекту — і ми пишаємося тим, що разом зроблено ще одну добру справу, зібрано кошти на ще одну операцію — вже 54-ту!

Дякуємо всім, хто долучається і маленькими діями робить диво!

Я хотіла б розповісти про мій особистий досвід участі у міжнародних КСВ-проектах. У 2019 році я стала учасницею комітету КСВ міленіалів AS Watson Group. Це група вихідців із різних бізнес-юнітів компанії, для яких корпоративна соціальна відповідальність не є функціональним обов"язком, але є стилем мислення і життя. Наша мета — внести свіжий подих у стратегію корпоративної соціальної відповідальності, запропонувати ідеї нових проектів та шляхи їх реалізації. Це неймовірний досвід, виклик, можливість потестити себе на гнучкість і адаптивність.

Разом із колегами комітету міленіалів ми взяли участь у міжнародному благодійному проекті Operation Smile mission, який корпорація AS Watson Group підтримує вже багато років.

Учасники комітету КСВ міленіалів AS Watson Group. Фото надано Watsons

Учасники комітету КСВ міленіалів AS Watson Group. Фото надано Watsons

Місія проходила у маленькому містечку Мае-Сот у Тайланді. З певних причин, генетично так склалося, що у цій країні дуже багато діток народжується із фізичним недоліком, який в Україні ми називаємо "заяча губа". У більшості випадків вада набуває гострої форми і призводить до викривлення щелепи та носової перегородки.

AS Watson Group забезпечує повну підтримку і фінансування дітей у до- та пост-операційний період. Завданням для групи міленіалів була робота із пацієнтами клініки: підготовка дітей до медогляду та операцій. Найболючішим було прощання із дітками, навіть за такий короткий період часу дуже "прикіпаєш" душею: вже знаєш, хто хоче з тобою в хованки пограти, а хто — намалювати котика. Найбільше враження за період Operation Smile на мене справили саме малюки. Вони притягують до себе незалежно від кольору шкіри, національності, мови.

Ірина Даневич, член комітету КСВ міленіалів AS Watson Group, із учасником Operation Smile Фото надано Watsons

Ми привезли для них багато іграшок та розмальовок, але вони раділи не новим речам, а нашій увазі до них. Це те, що ти розумієш, не знаючи мови — хочеться обійняти та подарувати тепло. Це на рівні відчуттів. Окрім роботи з проектом Operation Smile, ми з колегами щовечора збиралися на стратегічні сесії, де обговорювали актуальні соціальні питання та екологічні проблеми. Ці зустрічі завжди були багаті на групові завдання, які ми швидко виконували у дорозі до лікарні або вночі.

Мій особистий інсайт за період місії — найяскравіші ідеї завжди приходять у шалені моменти під час командних дискусій.

По поверненню додому наш комітет міленіалів чекала робота над проектами, які ми вже цієї весни будемо презентувати КСВ-комітету AS Watson Group. Під час нашого перебування у Тайланді ми обирали складову КСВ, з якою нам хотілося б працювати. Саме за таким принципом ми і поділилися на групи, у складі яких тепер влаштовуємо мозковий штурм 24,7.

Робота в HR — це про людей і для людей, тому вибір я робила не вагаючись ні секунди! Разом з колегами з Великобританії та Тайваню ми працюємо над проектом соціальної мобільності.

Нас об'єднує спільне бажання змінювати, відкривати та віддавати. Не в абстрактному сенсі. Його мета — надання рівних можливостей працевлаштування для людей, яких не пошкодувала доля.

На підсумковій презентації наша команда відстоювала проект до останнього і затамувавши подих, чекала на рішення ТОП-менеджменту AS Watson Group. У результаті, наш проект по соціальній мобільності буде реалізований в усіх бізнес-юнітах корпорації!

Зараз завданням нашої команди є прорахування всіх KPI проекту та уникнення можливих ризиків. Усвідомлення, що працюєш у компанії однодумців, людей, які розділяють важливі для тебе цінності і знаходяться на одній хвилі із тобою — хіба це не те, що шукає кожен із нас?