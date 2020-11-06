"Наша цель — стать украинским Netflix": стартует хакатон по развитию онлайн-кинотеатров

Национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv инициирует первый в Украине Cinema Challenge Hackathon с призовым фондом $ 50 000. Как сообщает пресс-служба sweet.tv, цель мероприятия — ускорить развитие отечественных технологий для онлайн-кинотеатров.

В ходе мероприятия лучшие IT-специалисты будут разрабатывать решения, которые помогут популяризировать качественный контент украинского производства. Событие пройдет при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

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Национальный онлайн-кинотеатр инициировал проведение серии IT-мероприятий и привлек лучших IT-специалистов страны для разработки новых украинских решений для популяризации национального контента: кино, ТВ-программ, сериалов, дубляжа.

Для этого компания проводит Cinema Challenge Hackathon с призовым фондом $50 000 — первый в истории Украины хакатон, посвященный технологиям для развития онлайн-кинотеатров.

"Наша цель — быть украинским Netflix. Мы стремимся усовершенствовать систему рекомендаций и представления контента так, чтобы каждый зритель мог еще быстрее найти для себя интересный украинский и украиноязычный контент. Хакатон — один из самых эффективных способов для этого. Поэтому мы привлекли к сотрудничеству компанию, которая уже много лет проводит наиболее значимые события в IT-сфере страны. Это поможет нам стимулировать развитие Cinema Tech в Украине. Я уверен, что в результате украиноязычный и украинский контент станет более популярным", — рассказал основатель sweet.tv Александр Витько.

Cinema Challenge Hackathon будет проходить с 14 по 22 ноября 2020 года. Призовой фонд составляет $ 50 000. Победители будут определяться в каждой отдельной категории. Первое место — $ 10 000. Второе — $ 5 000. Также победитель среди проектов получит $ 10 000.

По словам рассказывает соучредителя и стратега компании по внедрению инноваций We_Challenge Евгении Беспаловой, Cinema Challenge Hackathon — первый в истории хакатон с призовым фондом такого размера, что говорит, кроме прочего, о серьезных намерениях и амбициозности инициаторов.

Чтобы не подвергать участников опасности, хакатон состоится в онлайн-формате. В событии примут участие более 500 человек — датасайентистов, разработчиков, менеджеров, дизайнеров и маркетологов. Из них будут сформированы команды, которые смогут выбрать один из двух направлений работы. Либо получить челленджи от организаторов, которые касаются рекомендательной системы онлайн-кинотеатра. Либо предложить свою идею, которая соответствует тематике Cinema Challenge Hackathon.

Главная цель организаторов хакатонов — создать эффективные IT-решения, которые будут предоставлять зрителю максимально ценный контент и способствовать развитию культуры потребления качественного украинского видеоконтента.

sweet.tv — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинохитам. На платформе доступны 227 каналов украинского национального и премиального HD-телевидения, а также контент в 4К. Компания стремится предоставлять пользователям доступ к лучшему контенту на любой вкус.

Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон). Интерфейс приложения — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке.

На слабых устройствах платформа работает в 2 раза быстрее аналогов. Кроме этого, ее работа остается стабильной даже с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 14 дней.

We_Challenge — компания инновационных трансформаций, которая с 2013 года занимается реализацией корпоративных акселераторов и хакатонов (Intel, Vodafone, Raiffeisen Bank Aval, International Bank of Azerbaijan и других); открытием научно-исследовательских центров (R&D); построением маркетинговых коммуникаций в IT-отрасли.

Напомним, в Украине в рамках операции "Пираты" правоохранители прекратили деятельность 41 веб-ресурса, которые действовали с нарушениями законодательства Украины и принесли убытков правообладателям на 25 млн грн.