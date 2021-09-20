Названы самые богатые семьи мира по версии Bloomberg

Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира.

На первом месте с состоянием в $238,2 млрд оказалось семейство Уолтонов, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart, пишет издание.

Указано, что в феврале 2021 года Уолтоны продали акции компании на $6 млрд, при этом их состояние за последние 12 месяцев выросло на $12 млрд.

На второй строчке оказалась семья Марс ($141,9 млрд), которые владеют производителем шоколадных конфет Mars.

Третья строчка у семьи Кохов (Koch Industries) с $124,4 млрд.

На четвертом месте находится семья Гермес (владельцы французской модной компании, известной своими сумками Birkin) с $111,6 млрд.

Пятое место — королевская семья Саудовской Аравии с $100 млрд.

Шестое — индийский клан Амбани (Reliance Industries) с $93,7 млрд,

Седьмая строчка — французы Вертхаймеры, которым принадлежит бренд Chanel ($61,8 млрд).

В рейтинг также попали семьи-владельцы таких известных компаний, как Roche, Auchan, BMW и Hyatt Hotels.

По данным Bloomberg, на сегодняшний день совокупное состояние 25 богатейших семейств мира составляет $1,7 трлн — это на 22% больше ($312 млрд), нежели год назад.

Напомним, по данным журнала "Forbes Украина", который также составляет список 100 самых богатых людей Украины, 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд долларов. Как следствие — "входной билет" в сотню подорожал на треть — до $125 млн.