Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

Госстат назвал украинские продукты, которые покупают больше всего за рубежом.

Об этом следует из данных на сайте Государственной службы статистики Украины.

Указано, что в целом в 2020 году Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса на $17 млрд.

При этом отмечается, что больше всего было экспортировано подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

Известно, что крупнейшими потребителями украинских товаров стали Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания.

В свою очередь в ТОП-3 продуктов, которые импортирует Украина, попали соусы, еда для кормления животных и замороженная рыба.

Ранее стало известно, что с начала года Украина экспортировала рекордные почти 70 тысяч тонн меда.

При этом подчеркивалось, что это наибольшее количество, которое когда-либо продавали украинские пчеловоды. Предыдущий рекорд был на 2 000 тонн меньше в 2017 году.