Потребрынки 1 час назад

Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

Больше всего в нынешнем году было экспортировано подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

Украинское подсолнечное масло. Фото: interzernotorg.com Украинское подсолнечное масло. Фото: interzernotorg.com
Украинское подсолнечное масло. Фото: interzernotorg.com

Госстат назвал украинские продукты, которые покупают больше всего за рубежом.

Об этом следует из данных на сайте Государственной службы статистики Украины.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что в целом в 2020 году Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса на $17 млрд.

При этом отмечается, что больше всего было экспортировано подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

Известно, что крупнейшими потребителями украинских товаров стали Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания.

Читайте также:
Экспорт украинской муки сократился более чем на 50%

В свою очередь в ТОП-3 продуктов, которые импортирует Украина, попали соусы, еда для кормления животных и замороженная рыба.

Ранее стало известно, что с начала года Украина экспортировала рекордные почти 70 тысяч тонн меда.

При этом подчеркивалось, что это наибольшее количество, которое когда-либо продавали украинские пчеловоды. Предыдущий рекорд был на 2 000 тонн меньше в 2017 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

АМКУ оштрафовал 6 молокозаводов на 111 млн грн: называли маслом не пойми что
АМКУ оштрафовал 6 молокозаводов на 111 млн грн: называли маслом не пойми что
АМКУ одобрил покупку Nemiroff Немировского спиртзавода
АМКУ одобрил покупку Nemiroff Немировского спиртзавода
В США начали торговать фьючерсами на воду
В США начали торговать фьючерсами на воду
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине началась вторая волна безработицы

  3. Сроки поджимают: как скоро может запуститься игорный рынок

  4. Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

  5. Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...