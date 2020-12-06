Экспорт украинской муки сократился более чем на 50%

Экспорт украинской муки с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 4 декабря составил 70,3 тысяч т, что на 55% ниже показателя на аналогичную дату минувшего сезона (158,5 тысяч т).

Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает портал АПК Украины.

Так, на внешние рынки из Украины ушло 69,7 тысяч т пшеничной муки (-55% к аналогичному периоду прошлого года).

В свою очередь, экспорт других видов муки на отчетную дату сократился на 78% и составил 0,6 тысяч т.

По данным правительства, в 2019/20 маркетинговом году экспорт муки составил 334,2 тысяч т.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается стремительный рост цен предложения на пшеничную муку.

Также эксперты прогнозировали, что рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни (на 20%) могут привести к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Украины составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе сокращение составляло 0,8%).