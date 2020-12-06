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АПК 40 минут назад

Экспорт украинской муки сократился более чем на 50%

Украина отправила на экспорт более 70 тысяч т муки

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Экспорт украинской муки с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 4 декабря составил 70,3 тысяч т, что на 55% ниже показателя на аналогичную дату минувшего сезона (158,5 тысяч т).

Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает портал АПК Украины.

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Так, на внешние рынки из Украины ушло 69,7 тысяч т пшеничной муки (-55% к аналогичному периоду прошлого года).

В свою очередь, экспорт других видов муки на отчетную дату сократился на 78% и составил 0,6 тысяч т.

По данным правительства, в 2019/20 маркетинговом году экспорт муки составил 334,2 тысяч т.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается стремительный рост цен предложения на пшеничную муку.

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Также эксперты прогнозировали, что рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни (на 20%) могут привести к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Украины составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе сокращение составляло 0,8%).

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