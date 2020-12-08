Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда

За 11 месяцев 2020 года Украина экспортировала 69,84 тысяч тонн меда, что является рекордным показателем.

Об этом говорится на своей странице в Facebook, сообщает консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

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"Осталось менее месяца до начала нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда — 69,8 тысяч тонн на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — 67,8 тысяч тонн ($133,9 млн)", — написала эксперт.

По ее словам, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза.

"Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21… По предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий. Конечно, Украина имеет ряд преимуществ: географическая близость к основному покупателю и качество украинского продукта", — отметила Бурко.

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Ранее сообщалось, что онлайн-супермаркет Redmart, принадлежащий лидеру онлайн-торговли AlibabaGroup, и являющийся одной из важнейших торговых площадок Юго-Восточной Азии, начал продажу в Сингапуре меда украинского производства.

В 2018 году Украина в потеряла статус третьего в мире экспортера меда, вывоз которого из страны в прошлом году уменьшился более чем на четверть.

Напомним, по итогам 2017 года Украина стала крупнейшим экспортером меда в Европе и попала в топ-3 мировых экспортеров меда после Китая и Аргентины. Эксперты прогнозировали, что по результатам 2018 года Украина потеряет позиции.

Основными производителями меда являлись на тот момент восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская. Они производят около 70% украинского меда, который поставляют в 35 стран мира.