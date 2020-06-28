Украина отправила на экспорт около 30 тысяч тонн меда

За пять месяцев текущего года Украина экспортировала 28,45 тысячи тонн меда на $45,78 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы (ГТС) Украины, передает Латифундист.

Основными импортерами украинского меда в отчетном периоде были:

Германия — на $9,5 млн (20,75%);

Польша — на $8,95 млн (19,56%);

Бельгия — на $6,87 млн (15%);

другие — на $20,46 млн (44,69%).

Ранее сообщалось, что онлайн-супермаркет Redmart, принадлежащий лидеру онлайн-торговли AlibabaGroup, и являющийся одной из важнейших торговых площадок Юго-Восточной Азии, начал продажу в Сингапуре меда украинского производства.

В 2018 году Украина в 2018 году потеряла статус третьего в мире экспортера меда, вывоз которого из страны в прошлом году уменьшился более чем на четверть.

Напомним, по итогам 2017 года Украина стала крупнейшим экспортером меда в Европе и попала в топ-3 мировых экспортеров меда после Китая и Аргентины. Эксперты прогнозировали, что по результатам 2018 года Украина потеряет позиции.

Основными производителями меда являлись на тот момент восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская. Они производят около 70% украинского меда, который поставляют в 35 стран мира.