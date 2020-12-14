Незламна: Ірина Варагаш із "Еконії" про протистояння рейдерам та кризі

Про те, як підприємство витримало ці виклики та зміцнило свої бізнесові позиції, розповідає засновниця компанії Ірина Варагаш

Як "Еконія" протистоїть глобальній кризі, викликаній пандемією COVID-19 і карантином?

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- Для нашої компанії події 2020 року можна поділити на два етапи. Перший тривав з другої половини березня, коли розпочався жорсткий карантин, і до середини червня. Перші тижні ми працювали майже цілодобово, коли країні загрожував дефіцит харчів, а вже в середині квітня почалося зменшення об’ємів виробництва через падіння купівельної спроможності. Ми були змушені скорегувати виробничі плани та оптимізувати витрати. Та, попри все, перше півріччя ми завершили з рентабельністю 8%.

Другий етап розпочався у кінці червня, коли ми почали поступово відновлювати об’єми виробництва. У серпні компанія повернулася до початкового виробничого плану на 2020 рік. За підсумками року компанія збереже плюсову рентабельність.

До яких рішень спонукав компанію карантин? Чи вважаєте ви їх проривом для свого бізнесу?

- Нестандартна ситуація потребує радикальних рішень. За можливості ми перевели працівників на дистанційну роботу, забезпечили доставку людей на виробництво

і в офіс. Ми активно контактували з усіма контрагентами — як дебіторами, так і кредиторами, співпраця була дуже плідною. Адже розуміли, що всі ми в одному човні.

По-друге, ми вивели на новий рівень щільність та оперативність комунікації з керівниками департаментів, спільно розробляючи заходи протистояння кризі. Нам довелося оптимізувати витрати, перенести на 2021 рік плани щодо модернізації виробництва і зменшити затрати на просування продукту. Натомість спростили систему бонусних винагород для наших дистриб’юторів задля збереження мотивації. Усі рішення ухвалювали оперативно, а планування перейшло з квартального і місячного на щотижневе. Основним KPI стали спрощені процеси збереження обігових коштів.

Був прорив і в соціальній активності компанії. Ми започаткували соціальний водний проект допомоги лікарям та лікарням у боротьбі з коронавірусом у багатьох регіонах країни. Ми стали членом благодійного фонду "Черкаси проти COVID-19", долучилися до роботи Антикризового штабу Одеської області, Львова та Києва.

Попри все, перше півріччя 2020-го року ми завершили з рентабельністю 8%

Які з кризових напрацювань ви залишите у роботі компанії?

- Перше — це оперативність ухвалення рішень. Друге — збереження короткострокового планування, що протягом минулих місяців довело свою ефективність, а також новий вид комунікацій у компанії та з її партнерами.

Що криза 2020 року означає для української економіки і вашої компанії зокрема?

- За минулі 15 років це вже третя масштабна криза для українського бізнесу. Той, хто вистояв протягом нелегких 2008-2009 і 2014-2015 років, здужає і тепер. Тож, на мою думку, катастрофи не станеться. Так, компанії з неналагодженими бізнес-процесами зійдуть

з рейок, але будуть і такі, хто підніметься на новий щабель розвитку свого бізнесу. Загалом для українського бізнесу характерна висока стресостійкість.

Але наступний рік буде не менш важким, ніж 2020-й. Через спад ділової активності і купівельної спроможності споживачів більшості представникам МСБ доведеться виживати. Власники компаній можуть перейти зі стратегічного управління на операційне. При цьому основними завданнями залишаться збереження бізнесу, утримання частки ринку, збереження кваліфікованого персоналу.

Для вашої компанії цей рік складний ще й через рейдерську атаку. Як це позначилося на розвитку бізнесу?

- Так, нам довелося сконцентруватися на захисті бізнесу від рейдерів та свавілля правоохоронців, зокрема Генпрокуратури та ГСУ. Проте ця ситуація не вплинула на операційну діяльність компанії. В історії "Еконії" це вже не перша рейдерська атака, тому наші юристи мали чіткий план дій. Кожен працював з повною самовіддачею. Перед компанією стояло завдання не зупинити бізнес, і це нам вдалося: ані виробництво, ані продажі не зупинялися ні на день.

Більшість партнерів нас підтримали і запропонували допомогу: пришвидшили платежі і надавали відтермінування за платежами. Але дві компанії з кола наших контрагентів повелися не по-партнерськи. Це було як ніж у спину. Звісно, ми розірвали з ними бізнес-відносини.

На вашу думку, чим викликана рейдерська атака?

- Мета атаки — заволодіти заводом "Еконія". Наша компанія не має стороннього інвестора, і саме наша незалежність і прибутковість приваблюють рейдерів. У цій брудній справі всі зусилля рейдерів були спрямовані на мене як засновницю компанії і генератора бізнесу. Усунути мене — означає зробити половину справи із захоплення компанії. Ось чому бездоказово велося слідство проти мене особисто.

Як просувається протистояння компанії рейдерській атаці?

- Боротьба триває. Нам на допомогу прийшли впливові бізнес-спільноти СЕО club, СУП, провідні юристи Arzinger, "Артіус", народні депутати. Справу компанії розглянули на засіданні ТСК із захисту інвестиції ВР України, а під час робочої поїздки до Черкащини про неї дізнався президент Зеленський і взяв справу під свій особистий контроль.

Завдяки цьому, а також потужному розголосу у ЗМІ протиправні дії вдалося пригальмувати і, маю надію, остаточно припинити. На сьогодні наш здобуток полягає в тому, що відкрите проти мене кримінальне провадження передали з корумпованого ГСУ до ДБР. Це повністю змінило перебіг слідства. І хоча слідчі дії ще тривають, та я упевнена, що ми переможемо.

Які зміни у законодавстві необхідні для захисту українського бізнесу від рейдерства і поліпшення інвестиційного клімату в країні?

- Українські закони не ідеальні, але, на мою думку, чітко регламентують бізнесову діяльність, тож чинна нормативна база не потребує кардинальних змін. Проблема в іншому: ми живемо і працюємо в середовищі, де недотримання законів стало звичним явищем. І що масштабніше порушення, то більша вірогідність, що порушників не покарають. Тому все, що нам потрібно, — це дотримання законності.

А ще дуже хочеться, щоб бізнесу не заважали працювати. Нам не стільки потрібна державна допомога, скільки потрібно її невтручання.