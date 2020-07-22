Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности.

Регулятор предлагает повысить ночные "прайс кэпы" в среднем на 28% на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР), сообщает пресс-служба компании "Интерпайп".

Указано, что сейчас в период минимальной нагрузки (с 23:00 до 24:00 и с 00:00 до 07:00) "прайс кэп" составляет 959,12 грн/МВт-ч (без НДС), а с 23 июля прайс-кэп составит 60% дневного прайс кэпа или 1228,8 грн/МВт-ч (без НДС).

В связи с этим украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против данной инициативы Нацкомиссии. Там считают, что это решение направлено на еще большую дестабилизацию рынка электроэнергии.

"Наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" работает ночью, когда потребление существенно ниже. Но теперь работать ночью не будет никакого смысла. Переход больших потребителей на работу днем приведет к еще большему разбалансированию рынка электроэнергии. Новое решение НКРЕ приведет к росту цены для промышленности еще на 10%. С такой себестоимостью мы не сможем конкурировать на внешних рынках и будем вынуждены останавливать производство", — заявил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

Он также добавил, что во всем мире правительства предпринимают меры, чтобы сделать своих производителей более конкурентными в условиях спада потребления, вызванного пандемией.

"У нас же еженедельно принимаются все новые решения, призванные "добить" работающие экспортно-ориентированные предприятия", — резюмировал менеджер.

Как известно, "Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тысяч т готовой продукции, в том числе 203 тысячи т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

На данный момент в "Интерпайпе" работают 11 тысяч сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не принимать проект постановления Комиссии "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 8 апреля 2020 года №766". В противном случае это приведет к росту средневзвешенных цен на электрическую энергию.