Энергетика 1 час назад

НКРЭКУ нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности

Регулятор предлагает повысить ночные "прайс кэпы" в среднем на 28% на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке

ЛЭП. Фото: Getty Images ЛЭП. Фото: Getty Images
ЛЭП. Фото: Getty Images

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности.

Регулятор предлагает повысить ночные "прайс кэпы" в среднем на 28% на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР), сообщает пресс-служба компании "Интерпайп".

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Указано, что сейчас в период минимальной нагрузки (с 23:00 до 24:00 и с 00:00 до 07:00) "прайс кэп" составляет 959,12 грн/МВт-ч (без НДС), а с 23 июля прайс-кэп составит 60% дневного прайс кэпа или 1228,8 грн/МВт-ч (без НДС).

В связи с этим украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против данной инициативы Нацкомиссии. Там считают, что это решение направлено на еще большую дестабилизацию рынка электроэнергии.

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"Наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" работает ночью, когда потребление существенно ниже. Но теперь работать ночью не будет никакого смысла. Переход больших потребителей на работу днем приведет к еще большему разбалансированию рынка электроэнергии. Новое  решение НКРЕ приведет к росту цены для промышленности еще на 10%. С такой себестоимостью мы не сможем конкурировать на внешних рынках и будем вынуждены останавливать производство", — заявил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

Он также добавил, что во всем мире правительства предпринимают меры, чтобы сделать своих производителей более конкурентными в условиях спада потребления, вызванного пандемией.

"У нас же еженедельно принимаются все новые решения, призванные "добить" работающие экспортно-ориентированные предприятия", — резюмировал менеджер.

Как известно, "Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тысяч т готовой продукции, в том числе 203 тысячи т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

На данный момент в "Интерпайпе" работают 11 тысяч сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не принимать проект постановления Комиссии "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 8 апреля 2020 года №766". В противном случае это приведет к росту средневзвешенных цен на электрическую энергию.

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