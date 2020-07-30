Новая услуга от ОККО и Mastercard: теперь снять наличные можно прямо на кассе АЗК

С 1 августа клиенты сети ОККО могут воспользоваться услугой "Наличные на кассе" при расчете за покупки платежной картой.

Новая услуга реализована в партнерстве с компанией Mastercard, сообщает пресс-служба сети АЗС.

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"Мы продолжаем работать над тем, чтобы превратить ОККО в сервисный хаб — удобное и комфортное место, где в любое время суток наши клиенты могут воспользоваться самыми разными услугами. "Наличные на кассе" — очередная новация, мини-банкомат на каждом АЗК, который доступен в режиме 24/7. Учитывая широкое покрытие нашей сети — это удобно, а главное, безопасно", — говорит маркетинг-директор сети ОККО Василий Дмытрив.

Для того, чтобы получить наличные на кассе, клиенту необходимо совершить покупку на любую сумму и оплатить товар банковской картой, предварительно сообщив кассиру о желании снять наличные.

При этом за одну транзакцию на АЗК ОККО можно получить не более 500 грн наличными, но воспользоваться такой услугой можно несколько раз. После операции оператор сети выдает клиенту два чека, где указаны детали приобретения товара и выдачи наличных.

"Услуга "Наличные на кассе" устраняет необходимость снимать наличные "про запас", ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Таким образом, услуга открывает новые возможности для держателей карточек и привносит функции, доступные в банковских отделениях, прямо на кассы. Мы благодарны ОККО за поддержку в развитии сервиса и продолжаем работу над тем, чтобы услуга снятия наличных на кассах стала доступна максимальному числу украинцев", — отметил Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.

Напомним, что благодаря успешному сотрудничеству ОККО и Masterсard, 4 года назад сеть развернула сервис OKKO PAY. Сегодня клиенты АЗК по всей Украине могут оплатить заправку, не заходя в торговый зал, купить кофе, омыватель и еще около 100 товаров из магазина и кафе.

ОККО постоянно работает над расширением услуг на своих АЗК. Так, для удобства клиентов, вместе с партнером EasyPay, компания установила на всех АЗК сети терминалы оплаты услуг (интернет, телефон и прочее), а на 340 комплексах действуют почтоматы и почтовые мини-отделения MeestExpress.

Как известно, сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает около 400 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hotcafé, A la minute, PastaMia и Meiwei.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

Mastercard — глобальная технологическая компания в платежной индустрии. Ведет бизнес более чем в 210 странах и территориях.

Как сообщалось, пилотный проект "Наличные на кассе" был запущен в Украине ПриватБанком и Mastercard в партнерстве с АЗК WOG и ПриватБанком в январе 2019 года.