О запуске программы, позволяющей сотрудникам работать по гибкому графику

Заговорили о нем еще до пандемии, однако лишь благодаря COVID-19 стало ясно, что при правильной организации процесса и самоорганизации сотрудников работа вне офиса и вне жесткого графика может быть не менее, а иногда и более эффективной, чем в кабинете в режиме "от звонка до звонка". Недавно руководство Facebook заявило о своих планах в течение ближайших 5-10 лет перевести на удаленный формат работы половину своих сотрудников. А персоналу Twitter, перешедшему из-за коронавирусной эпидемии на удаленку, разрешили не возвращаться в офисы. Поймала эту волну и компания "ИТ-Интегратор", занимающая первое место на рынке системной интеграции в рейтинге 500 крупнейших украинских компаний журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Компания является ведущим разработчиком и поставщиком IT-решений для корпоративного и государственного сектора Украины, а основные направления ее деятельности — это дата-центры, базовая ІТ-инфраструктура, сетевая инфраструктура, информационная безопасность, контакт-центры, системы управления и мониторинга, инженерная инфраструктура, облачные сервисы (SaaS).

Тройная гибкость

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В июне компания "ИТ-Интегратор" запустила программу Flexitime 2020. В ее рамках она переводит свой персонал на гибкий график работы с регулярным удаленным форматом. Действовать он будет до конца первого квартала 2021 года, при этом гибкость будет обеспечиваться в трех направлениях:

Место работы. Это может быть офис, дом, коворкинг или любое удобное для сотрудника место с доступом к сети. Дни рабочей недели, которые сотрудники будут проводить дома и в офисе. Как вариант, рекомендуются три дня в офисе и два вне его. Плавающее время начала и окончания рабочего дня. При гибком графике сотрудники могут начинать работу в промежутке с 8 до 11 утра. Продолжительность рабочего дня при этом остается неизменной: восемь часов.

Дома комфортнее

Новый формат организации рабочего процесса позволит компании адаптировать сотрудников к офисной работе после трехмесячного карантина, в условиях которого они работали удаленно. За это время руководство компании убедилось, что большая часть сотрудников стала работать намного продуктивнее, чем до начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют и результаты опроса, в котором участвовала часть сотрудников "ИТ-Интегратор" — 120 специалистов. Почти 80% респондентов оценили уровень комфорта при работе из дома на 4 и 5 баллов по пятибалльной шкале, а 63% заявили, что более продуктивно работают в условиях гибкого графика. Таким образом, переход на новые условия работы становится еще и реакцией руководства на существовавший ранее запрос от персонала на такую форму организации труда, а также еще одним способом нематериальной мотивации сотрудников.

Офлайн обязателен

При планировании программы Flexitime 2020 в "ИТ-Интегратор" учли и тот факт, что 49% респондентов отметили необходимость офлайн-общения как одного из инструментов, которого не хватало сотрудникам во время карантина, что в свою очередь создавало для них ощутимый дискомфорт. Именно поэтому сотрудники, на которых распространяется действие программы, будут работать как вне офиса, так и в нем. Кроме того, регулярная работа в офисе является обязательной для поддержания нормального психологического состояния команды: сотрудники компании должны видеть друг друга, общаться, обмениваться идеями, мыслями, заражать друг друга энергией.

Аккуратно смешать

Еще один плюс смешанного формата — возможность подготовиться к вероятным волнам эпидемии. Мы, как ІТ-компания, привыкли к удаленной работе, но раньше использовали этот формат не очень активно. Теперь она становится корпоративным стандартом.

Гибкость и повышение уровня свободы вовсе не означает изменение требований к качеству и срокам выполнения работы. Для нас очень важно, что плавающий график позволяет персоналу ориентироваться на результат, а не на время, и работать по собственному наиболее комфортному сценарию.