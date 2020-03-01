Об уникальном карточном продукте и виртуальных кредитках будущего

Что касается PОS-кредитования, то мы решили не работать в крупных сетях национального масштаба, поскольку заработка там давно нет, можно только привлекать новых клиентов. Мы умеем привлекать клиентуру посредством других каналов, поэтому необходимость присутствия в крупных сетях отпала, но в то же время продолжаем работать с региональными торговцами.

Весь год мы активно кредитовали наличными, нарастили портфель почти вдвое и, наконец, в четвертом квартале вывели на рынок наш карточный продукт — "Коко Кард". Разработка карты длилась шесть месяцев, за три месяца мы реализовали в мобильном приложении функцию электронного кошелька (Apple Pay, Google Pay) и BankID. Расчеты с помощью электронного кошелька стали доступными в ноябре-декабре 2019 года. Таким образом, мы получили конкурентный рыночный продукт.

Как показали первые месяцы эксплуатации, карточный продукт оказался более интересным инструментом потребительского кредитования: объемы продаж карточных кредитов превысили выдачу cash-кредитов. Утилизация (уровень фактического использования) установленных кредитных лимитов уже сейчас составляет 45%. Это при том, что максимального уровня этот показатель обычно достигает на шестой месяц пользования картой. Средняя сумма кредитного лимита сейчас около 32-33 тысяч грн.

Мы старались сделать продукт максимально человечным, цепляющим людей на уровне эмоций. Интересный дизайн, главным элементом которого стал цыпленок Коко — дружественный, добрый, домашний герой. Мы довольны, что, уйдя от строгого визуала, нам удалось отстроиться от конкурентов. Наполнение продукта у нас, на мой взгляд, самое лучшее на рынке: кредитный лимит до 100 тысяч грн, бесплатное снятие кредитных средств во всех банкоматах, первый льготный период до 90 дней, cash back до 20%, начисление 12% на остаток собственных средств, бесплатные переводы и оплата коммунальных услуг. В январе мы запустили переводы из-за границы, сейчас этот сервис бесплатный для наших клиентов. И это только начало! Впереди еще много задач, реализация которых улучшит наш продукт.

Целевая аудитория нашей карты — это люди, которые привыкли считать деньги, интересуются выгодными условиями. "Коко Кард" предлагаем как нашим постоянным клиентам, так и новым, со стороны которых мы уже ощущаем значительный интерес. Карты оформляются как в наших стандартных отделениях или мини-офисах, так и онлайн с последующей отправкой курьером.

Согласно данным, недавно обнародованным MasterCard, Украина входит в топ-10 стран по уровню развития NFC-платежей. Сегодня, если ты как банк не находишься в смартфоне у клиента (электронный кошелек), то тебя нет! Поэтому на отечественном рынке подобные карточные продукты предлагают около десяти банков. Вместе с тем карточный рынок сконцентрирован на двух госбанках, на которые приходится почти 90% бизнеса.

Уже в 2020-2021 годах современный банк должен будет иметь в арсенале такой продукт, как электронная (виртуальная) карта, которая выдается без пластика, присылается SMS-кой, и возможность электронной подписи, чтобы не ходить в отделение. И, конечно же, Bank-ID! Без этого банк не сможет выдерживать конкуренцию в работе с розничными клиентами. Это все равно, что выйти торговать на рынок яблоками без весов.

Здесь очень важным является вопрос регулирования рынка, а именно то, чтобы все игроки были в равных условиях. На сегодняшний день небанковским финансовым компаниям в этом плане намного проще, они могут массово раздавать кредиты онлайн, зачисляя их на банковские карты без проведения мониторинга. Их почему-то никто не штрафует.

Банки же обязаны идентифицировать клиентов либо через своих сотрудников, либо через аккредитованных кредитных посредников. В противном случае миллионные штрафы. Но это несправедливо! Поэтому очень важно, чтобы по мере внедрения новых технологий одновременно смягчалось регулирование, обеспечивались одинаковые условия для всех игроков.