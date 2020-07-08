Обновление Google Chrome позволит мобильным устройствам работать дольше

Пользователи Google Chrome вскоре получат как минимум два важных изменения, которые должны ощутимо ускорить мобильную версию браузера и значительно сократить потребление энергии.
В результате этого обновленный Chrome станет еще более привлекательным браузером для пользователей мобильных устройств, передает ITC.
Так, после выхода версии Chrome 86 добавится функция, которая позволит принудительно отключать ненужные таймеры и трекеры JavaScript для вкладок в фоновом режиме, например, те, что проверяют позицию прокрутки. После введения ограничения они будут срабатывать не чаще 1 раза в минуту, как это сейчас реализовано в Apple Safari. Разработчикам Google удалось получить дополнительные 2 часа автономной работы (28%) с 36 открытыми в фоне пустыми вкладками и почти 36 минут (13%) при дополнительном воспроизведении видео YouTube в фоне.
В данный момент функция доступна в ранней сборке Chrome 86 с помощью экспериментального флага на странице chrome://flags, хотя и для всех поддерживаемых мобильных и настольных платформ. Как обычно в таких случаях, она может войти в следующую стабильную сборку браузера.
Что касается второго новшества, с 1 августа 2020 года все приложения для Android должны будут иметь 64-разрядную версию, а с 1 августа 2021 года поддержка 32-разрядного ПО прекратится совсем. И сейчас Google находится в процессе перевода своих приложений на 64-разрядную архитектуру.
Напомним, что в браузере Google Chrome, который является одним из наиболее популярных программ для веб-серфинга, зафиксировали 32 миллиона загрузок копий шпионских программ. Вредоносное ПО выдавалось за полезные расширения для браузера.