Транспорт 1 час назад

Общественный транспорт во время локдауна в Киеве будет работать в штатном режиме — Кличко

Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров

Фото: Facebook/Київпастранс / Kyivpastrans Фото: Facebook/Київпастранс / Kyivpastrans
Фото: Facebook/Київпастранс / Kyivpastrans

В Киеве во время локдауна, который Кабинет министров Украины планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года, общественный транспорт будет продолжать свою работу.

Об этом 16 декабря в ходе онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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В частности, по словам мэра, согласно решению правительства, киевский метрополитен будет работать в штатном режиме

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров — их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех придерживаться этого правила. А также — обязательно одевать маску в общественном транспорте. И, во время карантина пользуйтесь транспортом только по необходимости", — отметил Кличко.

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Городской голова подчеркнул, что по выводам специалистов, почти 30% заражений вирусом происходит именно в общественном транспорте.

"Хочу также отметить, что весь коммунальный транспорт ежедневно проходит процедуру дезинфекции. И каждый день на маршруты города выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев", — сообщил Кличко.

Напомним, с 8 по 24 января в стране будет действовать ужесточенный карантин, во время которого будет вообще запрещена работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и с адресной доставкой заказов) и развлекательных заведений.

Будет разрешена торговля исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

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