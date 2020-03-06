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О будущем страховании ответственности владельцев транспортных средств

Динамичная трансформация — так я обозначил бы основной тренд моторного страхования в Украине на ближайшие годы. Три основных направления, в которых она происходит сейчас и будет развиваться дальше, очевидны

Модернизация законодательства. В первую очередь это коснется профильного закона "Об ОСАГО". Действующая редакция закона принята более 15 лет назад и уже не соответствует ни социальной, ни технологической реальности, в которой мы живем.

Вектор изменений должен быть проевропейским, ведь Украина по условиям Ассоциации с ЕС обязалась имплементировать положения Евродирективы по моторному страхованию.

Основная задача, которую должен решать новый проект закона, — повышение стандартов и уровня защиты пострадавших в ДТП. Постепенное увеличение максимальных страховых сумм до европейских значений, отмена нормы о выплате с износом на заменяемые детали, более быстрая и справедливая процедура выплат за компании, признанные банкротами или ушедшие с рынка, — то, чего давно ждут украинские участники дорожного движения.

Кратко и по делу в Telegram

Борьба страховщиков за принятие нового закона "Об ОСАГО" длится уже несколько лет. Жаль, что такой социально значимый законопроект до сих пор не принят ни прошлым, ни нынешним составом парламента. В этом году мы сфокусируемся на максимально активном продвижении среди народных депутатов идеи о необходимости принятия нового закона.

Технологическая и цифровая трансформация отрасли. Процесс активно идет уже несколько лет, страховщики ОСАГО и МТСБУ добились существенных результатов. Внедрен ряд электронных сервисов, которые делают жизнь украинцев проще и удобнее: электронный полис, электронный европротокол, система прямого урегулирования, электронные сервисы бюро. Страховщики активнейшим образом переводят в онлайн процессы продаж и обслуживания клиентов. В электронном виде заключается почти 15% договоров ОСАГО, а их общее количество перевалило за 1,5 млн.

Дальнейшая цифровизация пойдет семимильными шагами и будет способствовать прорывным изменениям отрасли. Основными направлениями станут автоматизация контроля за безопасностью дорожного движения и наличием полисов ОСАГО, диджитализация процедуры оформления ДТП и получения выплат, кастомизация страховых сервисов под потребности конкретного страхователя.

Объединение и интеграция. От внедрения отдельных диджитальных сервисов мы переходим к созданию полноценной цифровой экосреды отрасли. Первым этапом, скорее всего, станет создание единой информационной системы, в рамках которой будут взаимодействовать и обмениваться информацией все базы данных, так или иначе задействованные в процессе обеспечения безопасности дорожного движения, страхования, урегулирования страховых случаев, медицинской и социальной помощи пострадавшим в ДТП.

Важно понимать, что эффективные инновации сейчас создаются на уровне даже не страхового рынка, а всей сферы управления дорожным движением. Это процесс, который требует системного подхода, стратегического видения, интеграции усилий государства, общественности и бизнеса.

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