О будущем страховании ответственности владельцев транспортных средств

Модернизация законодательства. В первую очередь это коснется профильного закона "Об ОСАГО". Действующая редакция закона принята более 15 лет назад и уже не соответствует ни социальной, ни технологической реальности, в которой мы живем.

Вектор изменений должен быть проевропейским, ведь Украина по условиям Ассоциации с ЕС обязалась имплементировать положения Евродирективы по моторному страхованию.

Основная задача, которую должен решать новый проект закона, — повышение стандартов и уровня защиты пострадавших в ДТП. Постепенное увеличение максимальных страховых сумм до европейских значений, отмена нормы о выплате с износом на заменяемые детали, более быстрая и справедливая процедура выплат за компании, признанные банкротами или ушедшие с рынка, — то, чего давно ждут украинские участники дорожного движения.

Борьба страховщиков за принятие нового закона "Об ОСАГО" длится уже несколько лет. Жаль, что такой социально значимый законопроект до сих пор не принят ни прошлым, ни нынешним составом парламента. В этом году мы сфокусируемся на максимально активном продвижении среди народных депутатов идеи о необходимости принятия нового закона.

Технологическая и цифровая трансформация отрасли. Процесс активно идет уже несколько лет, страховщики ОСАГО и МТСБУ добились существенных результатов. Внедрен ряд электронных сервисов, которые делают жизнь украинцев проще и удобнее: электронный полис, электронный европротокол, система прямого урегулирования, электронные сервисы бюро. Страховщики активнейшим образом переводят в онлайн процессы продаж и обслуживания клиентов. В электронном виде заключается почти 15% договоров ОСАГО, а их общее количество перевалило за 1,5 млн.

Дальнейшая цифровизация пойдет семимильными шагами и будет способствовать прорывным изменениям отрасли. Основными направлениями станут автоматизация контроля за безопасностью дорожного движения и наличием полисов ОСАГО, диджитализация процедуры оформления ДТП и получения выплат, кастомизация страховых сервисов под потребности конкретного страхователя.

Объединение и интеграция. От внедрения отдельных диджитальных сервисов мы переходим к созданию полноценной цифровой экосреды отрасли. Первым этапом, скорее всего, станет создание единой информационной системы, в рамках которой будут взаимодействовать и обмениваться информацией все базы данных, так или иначе задействованные в процессе обеспечения безопасности дорожного движения, страхования, урегулирования страховых случаев, медицинской и социальной помощи пострадавшим в ДТП.

Важно понимать, что эффективные инновации сейчас создаются на уровне даже не страхового рынка, а всей сферы управления дорожным движением. Это процесс, который требует системного подхода, стратегического видения, интеграции усилий государства, общественности и бизнеса.