Одна из крупнейших сделок: техногигант Salesforce покупает мессенджера Slack за $27,7 млрд

Американский технологический гигант Salesforce сообщил о покупке корпоративного мессенджера Slack.

Сумма сделки — $27,7 млрд, сообщает Ain.ua.

Указано, что это одна из крупнейших сделок на рынке корпоративных сервисов.

Предполагается, что акционеры Slack получат $26,79 наличными и 0,0776 акций Saleforce за каждую акцию Slack: сейчас акции мессенджера торгуются на бирже и Salesforce их выкупает.

При этом покупка прошла с премией к текущей капитализации Slack в $25 млрд.

Важно отметить, что стоимость акций Slack выросла на 50% за последнюю неделю: это произошло на фоне слухов о сделке с Salesforce.

Как сообщили представители каждой из компаний, сегодня софт важен для стабильной работы бизнеса, а синергия Salesforce и Slack позволяет дать нужный набор инструментов.

"Salesforce создает лучшую CRM, которая позволяет компаниям продавать, обслуживать и вести торговлю из любого места в мире. Slack, в свою очередь, объединяет людей, данные и инструменты, чтобы команды могли сотрудничать и выполнять работу, также из любого места", — говорится в официальном пресс-релизе компаний.

По данным СМИ, в последнее время бизнес у Slack шел плохо: 3 квартала подряд компания показывала убытки, несмотря на, казалось бы, удаленную работу и повышение важности коммуникации между сотрудниками. Но компания проиграла конкуренцию Zoom, так и не предоставив удобный инструмент для видеосвязи.

Кроме того, усиливается конкуренция со стороны Microsoft: схожий по набору инструментов корпоративный мессенджер Teams активно растет и набирает базу пользователей.

Как ожидается, Salesforce теперь начнет еще более активно конкурировать с Microsoft: как на рынке "облака", так и в области коммуникации. Для сравнения, капитализация Salesforce — около $200 млрд, Microsoft — более $1,6 трлн.

Напомним, в 2016 году за $26 млрд Microsoft приобрела бизнес LinkedIn.

В свою очередь Facebook в 2019 году за $19 млрд приобрела WhatsApp, сделав мессенджер одним из самых дорогих в мире.

Ранее сообщалось, что корпоративный мессенджер Slack планирует до конца 2020 года внедрить в свое коммуникационное программное обеспечение свою версию Stories и голосовые каналы.