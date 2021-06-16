Бизнес 1 час назад

"ОККО" призвала конкурентов публиковать данные об уплате налогов и обнародовала свои цифры

Предприятия группы заплатили 4,7 миллиарда гривен налогов за 2020 год, из них — 1,8 миллиарда гривен от операционной деятельности

"ОККО" призвала конкурентов публиковать данные об уплате налогов и обнародовала свои цифры "ОККО" призвала конкурентов публиковать данные об уплате налогов и обнародовала свои цифры

Компания "ОККО" решила публиковать ежеквартально данные об уплате налогов и обратилась к бизнесу, работающему в Украине в сфере топливного ритейла, с призывом сделать публичными их налоговые выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За 2020 год предприятия группы ОККО уплатили в бюджеты и фонды 1,8 миллиарда гривен налогов от операционной деятельности. Объемы уплаты налогов от операционной деятельности предприятия группы "ОККО" нарастили в 2020 году на 20%. В эту категорию входят: налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможне при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Читайте также:
Цены на АЗС резко подскочили после установления новой максимальной стоимости бензина ОККО решила отображать в чеке сумму всех налогов на топливо

2,9 миллиарда гривен заплачено непосредственно при импорте товаров. Суммарно за прошлый год компании группы заплатили 4,7 миллиарда гривен налогов, что составляет 0,4% от всех прошлогодних налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.

"По размерам уплаченных налогов "ОККО" уверенно входит в число лидеров среди автозаправочных сетей Украины. Надеемся, инициатива, с которой мы обращаемся к бизнесу, найдет отклик, и другие прозрачные компании топливного ритейла присоединятся к нам. Мы уверены, это пойдет только на пользу формированию и поддержке честных и прозрачных отношений между бизнесом и государством", — комментирует решение финансовый директор "ОККО" Назар Купыбида.

Стоит напомнить, что компания из группы "ОККО" — АО "Концерн Галнафтогаз" –недавно заняла 100-е место в рейтинге "ТОП-200 крупнейших компаний Украины по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год"*. Другой представитель украинского топливного ритейла — ООО "Альянс Холдинг" (входит в группу Shell) — находится в этом списке на 178 месте.

СПРАВКА

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 413 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Госрегулирование цен на топливо: Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин выше 30 грн
Госрегулирование цен на топливо: Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин выше 30 грн
Верховная Рада приняла "налоговую амнистию": сроки, ставки налогов и исключения
Верховная Рада приняла "налоговую амнистию": сроки, ставки налогов и исключения
Цены на АЗС резко подскочили после установления новой максимальной стоимости бензина
Цены на АЗС резко подскочили после установления новой максимальной стоимости бензина
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Половина украинцев планирует сделать прививку от коронавируса — опрос

  4. "Продукция" на экспорт: ГФС разоблачила на Киевщине махинации с НДС на 53 миллиона гривен

  5. COVID-19: за сутки в Украине снова более тысячи новых зараженных

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...