"ОККО" призвала конкурентов публиковать данные об уплате налогов и обнародовала свои цифры

Компания "ОККО" решила публиковать ежеквартально данные об уплате налогов и обратилась к бизнесу, работающему в Украине в сфере топливного ритейла, с призывом сделать публичными их налоговые выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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За 2020 год предприятия группы ОККО уплатили в бюджеты и фонды 1,8 миллиарда гривен налогов от операционной деятельности. Объемы уплаты налогов от операционной деятельности предприятия группы "ОККО" нарастили в 2020 году на 20%. В эту категорию входят: налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможне при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

2,9 миллиарда гривен заплачено непосредственно при импорте товаров. Суммарно за прошлый год компании группы заплатили 4,7 миллиарда гривен налогов, что составляет 0,4% от всех прошлогодних налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.

"По размерам уплаченных налогов "ОККО" уверенно входит в число лидеров среди автозаправочных сетей Украины. Надеемся, инициатива, с которой мы обращаемся к бизнесу, найдет отклик, и другие прозрачные компании топливного ритейла присоединятся к нам. Мы уверены, это пойдет только на пользу формированию и поддержке честных и прозрачных отношений между бизнесом и государством", — комментирует решение финансовый директор "ОККО" Назар Купыбида.

Стоит напомнить, что компания из группы "ОККО" — АО "Концерн Галнафтогаз" –недавно заняла 100-е место в рейтинге "ТОП-200 крупнейших компаний Украины по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год"*. Другой представитель украинского топливного ритейла — ООО "Альянс Холдинг" (входит в группу Shell) — находится в этом списке на 178 месте.

СПРАВКА

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 413 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.