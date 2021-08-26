Промышленность 1 час назад

Opel представил суперкомпактный электрокар весом 470 кг (ФОТО)

Крошечный автомобиль длиной 2,4 метра — идеален для езды по тесным европейским городкам

Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel

Немецкий автопроизводитель Opel представил суперкомпактный электрокар под названием Rocks-e. Как говорится в сообщении компании, мини-автомобиль является ее ответом на текущие требования к мобильности в городах.

В машине всего два места, она имеет длину 2,41 метра и ширину 1,39 метра (без наружных зеркал). Вес авто составляет всего 471 кг (включая тяговую батарею). В самой Германии такое авто разрешается водить подросткам от 15 лет, имеющим водительское удостоверение категории AM.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Rocks-e имеет запас хода до 75 километров в соответствии и разгоняется до 45 км/ч.

Читайте также:
В США начали расследование из-за автопилота Tesla, Маск потерял почти $7 млрд за день

"Это делает его идеальным для повседневного городского движения — не только для молодых водителей, но и для тех, кто хочет ездить без вредных выбросов и не хочет тратить много времени на поиск парковочного места в пункте назначения", — отмечает производитель.

14-дюймовые колеса и диаметр поворота всего 7,20 м делают Rocks-e идеальным автомобилем для езды по городу, преодоления крутых поворотов и парковки там, где для этого имеется совсем мало места.

При этом дверь пассажира открывается вперед, как обычно, а вот дверь водителя откидывается назад, в противоположном направлении.

Читайте также:
В Китае представили самую быструю зарядку для электрокаров: заряд до 80% всего за 8 минут

Внутри два сиденья смещены друг относительно друга, так что переднему пассажиру предоставляется удобное пространство для ног, при этом водитель может регулировать свое сиденье в продольном направлении.

В Opel заверяют, что пространства над головой людей в машине будет достаточно, даже для тем, у кого рост более 1,90 м. Кроме того, несмотря на свои компактные размеры, Rocks-e имеет объем багажника до 63 литров.

На экране для водителя отображается скорость, режим движения, уровень заряда аккумулятора, оставшийся запас хода и пробег. На центральной консоли также имеется держатель для смартфона.

Читайте также:
Xiaomi хочет выпускать электромобили и присматривается к наследнику бренда Saab

Благодаря компактным размерам и большим окнам водители Opel Rocks-e имеют хороший круговой обзор. Кроме того, в салоне имеется стандартная стеклянная панорамная крыша, что необычно для автомобиля данной ценовой категории. Rocks-e доступен в трех различных варианта оборудования: Opel Rocks-e, Opel Rocks-e Klub и Opel Rocks-e TeKno.

Цены на Rocks-e не называются, отмечается лишь, что авто будет доступно для заказа через Интернет или напрямую у избранных дилеров Opel с осени и только в Германии, хотя в 2022 году планируется выход электромобиля и на другие рынки.

Отметим, что фактически новый электромобиль является копией модели Citroën Ami, представленной в 2020 году. Напомним в связи с этим, что летом 2017 года концерн PSA (Peugeot и Citroën) приобрел за 1,3 млрд евро у американской корпорации General Motors ее европейские дочерние фирмы — немецкую Opel и британскую Vauxhall.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Работники НГЗ выступили с обращением к Зеленскому: "Не допустите уничтожения завода!"
Работники НГЗ выступили с обращением к Зеленскому: "Не допустите уничтожения завода!"
"Укрспецэкспорт" договорился о создании ремонтной базы для вертолетов в Турции
"Укрспецэкспорт" договорился о создании ремонтной базы для вертолетов в Турции
Пять человек получили ожоги из-за инцидента на ММК имени Ильича
Пять человек получили ожоги из-за инцидента на ММК имени Ильича
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В воинской части на юге Казахстана произошел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

  3. В АО "ГПЗКУ" сообщили о получении прибыли во втором квартале — она составила 57 млн ​​грн

  4. Зеленский уволил посла в Канаде Шевченко, представлявшего Украину в ICAO

  5. МИД раздраженно прокомментировал информацию об эвакуации Россией украинцев из Афганистана

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...