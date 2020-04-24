Опрос по КСО "Что делает бизнес в ответ на пандемию коронавируса" продлится до 30 апреля

С 15 апреля CSR Ukraine, экспертная организация Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", и портал Delo.ua проводят исследования бизнеса относительно ответа на пандемию COVID-19.

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Просим вас или представителя вашей компании, отвечающего за социальные проекты, ответить на анкету по ссылке

Опрос продлится до следующего четверга, 30 апреля 2020 года.

Цель исследования — проанализировать действия бизнеса в условиях кризиса и потенциал корпоративной социальной ответственности украинских компаний в период COVID-19.

Опрос сосредоточен на 3 основных направлениях:

действия бизнеса в сфере здравоохранения,

отношений с работниками,

помощь сфере образования.

Исследование поможет глубже понять действия бизнеса в условиях кризиса, покажет насколько бизнес готов не только продолжить свою деятельность, а и помогать стране, в частности больницам.

Участие как можно большего количества компаний в опросе будет способствовать лучшему развитию конкретных инициатив по государственно-частному партнерству для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями в ближайшем будущем.

Для получения более подробной информации об опросе обращайтесь к координатору проекта Александре Гондюл (+38 068 356 49 07 sdg@csr-ukraine.org).

Информацию для публикации на delo.ua — о помощи медикам, незащищенным категориям населения и о других социальных проектах — просим присылать редактору рубрики "Устойчивое развитие" Елене Гладских (+38 0672230686, gladskih555@gmail.сom).

О том, как бизнес борется и побеждает вирус COVID-19, рассказывает спецпроект delo.ua "Корпорации добра". Опубликованные кейсы доказывают умение бизнеса объединяться вокруг общей цели. Самая масштабная деятельность - участие в работе региональных штабов по борьбе с коронавирусом.

На сегодня украинский корпоративный сектор потратил на борьбу с вирусом более 2 млрд грн. Тесты для выявления вируса, медицинские маски, защитные костюмы для врачей, остро необходимые аппараты ИВЛ и продуктовые наборы для незащищенных слоев населения каждый день закупают украинские компании. Кроме медоборудования и "защиты", больницам предоставляют и топливо для "скорых".