Устойчивое развитие 40 минут назад

Опрос по КСО "Что делает бизнес в ответ на пандемию коронавируса" продлится до 30 апреля

CSR Ukraine (Центр "Развитие КСО") и портал Delo.ua проводят исследования бизнеса относительно ответа на пандемию COVID-19. Опрос поможет разработать решения по государственно-частному партнерству для борьбы пандемией и ее последствиями

Опрос по КСО "Что делает бизнес в ответ на пандемию коронавируса" продлится до 30 апреля Опрос по КСО "Что делает бизнес в ответ на пандемию коронавируса" продлится до 30 апреля
Фото с сайта: wave.vinnica.ua

С 15 апреля CSR Ukraine, экспертная организация Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", и портал Delo.ua проводят исследования бизнеса относительно ответа на пандемию COVID-19.

ксо и коронавирус

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Опрос продлится до следующего четверга, 30 апреля 2020 года.

Цель исследования — проанализировать действия бизнеса в условиях кризиса и потенциал корпоративной социальной ответственности украинских компаний в период COVID-19.

Опрос сосредоточен на 3 основных направлениях:

  • действия бизнеса в сфере здравоохранения,
  • отношений с работниками,
  • помощь сфере образования.

Исследование поможет глубже понять действия бизнеса в условиях кризиса, покажет насколько бизнес готов не только продолжить свою деятельность, а и помогать стране, в частности больницам.

Участие как можно большего количества компаний в опросе будет способствовать лучшему развитию конкретных инициатив по государственно-частному партнерству для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями в ближайшем будущем.

Для получения более подробной информации об опросе обращайтесь к координатору проекта  Александре Гондюл (+38 068 356 49 07 sdg@csr-ukraine.org).

Информацию для публикации на delo.ua — о помощи медикам, незащищенным категориям населения и о других социальных проектах — просим присылать редактору рубрики "Устойчивое развитие" Елене Гладских (+38 0672230686, gladskih555@gmail.сom).

О том, как бизнес борется и побеждает вирус COVID-19,  рассказывает спецпроект delo.ua "Корпорации добра". Опубликованные кейсы доказывают умение бизнеса объединяться вокруг общей цели.  Самая масштабная деятельность  -  участие в работе региональных штабов по борьбе с коронавирусом. 

На сегодня украинский корпоративный сектор  потратил на борьбу с вирусом более  2 млрд грн. Тесты для выявления вируса, медицинские маски, защитные костюмы для врачей, остро необходимые аппараты ИВЛ и продуктовые наборы для незащищенных слоев населения каждый день закупают украинские компании.  Кроме медоборудования и "защиты", больницам предоставляют и топливо для "скорых". 

 

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