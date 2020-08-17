Пандемия коронавируса и связанные с ней дестабилизирующие события в экономике и социальной жизни Украины внесли коррективы в понятие "ответственный работодатель", став для многих компаний проверкой на прочность. В стремлении выжить, оптимизируя операционные расходы, в том числе затраты на персонал, нельзя забывать, что люди — самый ценный капитал любой компании.

Корпоративная культура компании "Брокард-Украина" строится на доверии, уважении, открытости и демократичности. Ответственность в глобальном смысле — перед клиентами, партнерами, поставщиками и, конечно, сотрудниками — всегда была для нас основой бизнеса.

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Сегодня ответственного работодателя определяют три основных момента. Во-первых, он должен сохранить или найти альтернативные пути развития бизнеса. В новых реалиях пандемии наша компания многое переосмыслила: роль в ритейле классического офлайн-магазина, подходы к формированию ассортимента, стандарты работы торгового персонала. С введением карантина "Брокард-Украина" без промедления максимально оптимизировала все внутренние бизнес-процессы и ввела режим экономии, параллельно наращивая объемы онлайн-продаж в наших двух интернет-магазинах — brocard.ua и letu.ua. В онлайн-продажах мы задействовали опытных консультантов розничной сети. Теперь клиенты могут получить их экспертные рекомендации не только офлайн, но и онлайн. Это наше конкурентное преимущество.

Основа устойчивого развития бизнеса — ответственность перед партнерами, поставщиками и сотрудниками

Во-вторых, ответственный работодатель должен поддерживать своих сотрудников, изыскивая для них возможности профессионального развития в новых условиях удаленной работы. Иными словами, необходимо предоставить персоналу работу, привычный уровень дохода и социальные гарантии. Сотрудники должны знать, что могут рассчитывать на компанию в трудную минуту. Задачей №1 для нас стало сохранение 100% персонала. Несмотря на вынужденный трехмесячный простой наших 97 магазинов в 26 городах страны, компания отказалась от сокращений, а заработную плату выплачивала дважды в месяц, как и все предыдущие годы существования компании. Карантин не стал исключением.

В этот период по-прежнему актуальны развитие и рост сотрудников. Найти возможность удовлетворить эту потребность — сложная, но необходимая задача для работодателя. Для сотрудников, находящихся на карантине, мы организовали дополнительное дистанционное обучение. Все учебные программы нашего тренинг-центра сейчас проводятся онлайн: за время карантина мы расширили и доработали программы, сейчас продолжаем разрабатывать новый контент.

Ну и наконец, третий основополагающий момент: ответственный работодатель должен сохранять и укреплять доброе имя компании. Это особенно важно в условиях работы в кризис, когда увеличивается количество непопулярных решений, а все репутационные промахи моментально становятся достоянием общественности и влияют на психологическую атмосферу в коллективе.

Компания "Брокард-Украина" строго соблюдает все нормы трудового законодательства. Только официальные зарплаты с уплатой всех налогов, предельно прозрачные отношения с контрагентами, своевременная оплата всех платежей, уважение к стейкхолдерам — все это много лет работает на укрепление репутации BROCARD на украинском рынке. В кризисное время это становится своеобразной подушкой безопасности: наши сотрудники и соискатели, равно как клиенты и партнеры, знают, что BROCARD — это в первую очередь стабильность. А это именно то, что критически важно в нынешнее неспокойное и абсолютно непредсказуемое время.

Мы можем сказать, что с честью выдержали экзамен на устойчивость во время карантина. Мы искренне признательны всем сотрудникам за постоянное развитие, новые достижения, укрепление корпоративных ценностей. Мы благодарны своим клиентам, ведь без их любви и доверия нам бы не удалось достичь столь впечатляющих результатов в период нестабильности.