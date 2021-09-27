IT и Телеком 20 минут назад

Основанный украинцем стартап по контролю производительности сотрудников привлек $1,2 млн

Performetry призван стать "геймифицированным виртуальным офисом" для сотрудников компаний-подписчиков сервиса

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Американский стартап Performetry, разрабатывающий HR-платформу для IT-компаний и сооснователем которого является украинец Денис Грабчак, в ходе последнего раунда привлекла 1,2 млн долларов инвестиций.

Как сообщает Forbes, в сделке приняли участие венчурный фонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, инвесткомпания AltaClub и частные инвесторы — "топ-менеджеры Google, Cisco, LinkedIn, DropBox, DocuSign, Salesforce, Facebook, Lyft и Uber". Другие подробности об инвесторах компания не раскрывает.

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Разрабатываемый сервис рассчитан на технологические компании со штатом от 100 до 3000 человек, с его помощью можно отслеживать множество параметров — от эмоционального состояния сотрудников до их включенности в рабочие процессы и коммуникации. Performetry призван стать "геймифицированным виртуальным офисом" для сотрудников компаний.

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Платформа может отслеживать производительность персонала, собирая информацию из рабочих инструментов, опросов и корпоративных социальных сетей. Подключить ее можно будет к электронной почте, мессенджерам и сервисам организации рабочего процесса, включая Zoom, Gmail, Slack, Mattemost, MS Teams и Google Workspace.

Сервис работает по подписке, стоимость которой зависит от числа подключенных сотрудников и длительности договора. Привлеченные инвестиции компания намерена направить на развитие нового продукта.

Стартап Performetry был основан в 2019 году выходцами из Украины и России Денисом и Еленой Грабчак, занимавшими ранее руководящие должности в Google и Facebook.

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В частности, Денис Грабчак работал в глобальном офисе Google, где, в частности, отбирал стартапы в акселератор компании, а также управлял бюджетом Google Cloud. Позднее он запустил программу для стартапов Platfrom F в ирландском подразделении Facebook.

Елена Грабчак занималась digital-стратегией в российском онлайн-банке Тинькофф Банк и работала в интернет-магазине "Enter Связной". Позднее она перешла в глобальный офис Google в Дублине, где отвечала за работу с клиентами на развивающихся рынках.

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