Общество 40 минут назад

Киевский стартап ищет менеджера по мемам: вместо резюме просят слать приколы

Вместо резюме соискателей просят присылать лучшие мемы из своего архива. За 140 свежих мемов в неделю предлагают от 8000 гривен на руки в месяц

Киевский стартап ищет менеджера по мемам: вместо резюме просят слать приколы Киевский стартап ищет менеджера по мемам: вместо резюме просят слать приколы

Киевский стартап Waka ищет в свою команду менеджера мемов. Вакансию компания опубликовала на портале rabota.ua. 

Waka — это антидейтинговое приложение, где поколение Z может искать себе друзей с помощью геймифицированных механик. Приложение работает через телеграм-бота и веб-версию, поэтому его не надо скачивать.

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"Waka для зумеров, которые ищут не только любовную переписку, а простое дружеское общение, компанию для походов в кино, для тех, кто хочет найти члена для своей геймерской тимы или просто человека со схожим чувством юмора", — говорится в описании вакансии. 

Для чего стартапу нужен менеджер мемов? Одной из новых механик знакомств в приложении стала "комната с мемами". Пользователю предлагается оценить 20 мемов (лайк/дизлайк), и после этого приложение подбирает человека, с которым у него наибольшее совпадение по предпочтению мемов. Для того, чтобы механика работала качественно, необходимо подбирать 140 качественных мемов в неделю. Именно этим и займется менеджер мемов.

менеджер мемов

Основные требования к кандидату: хорошее чувство юмора. Кандидат должен хорошо понимать, что такое мемы, быть в курсе всех новомодных трендов и приколов. Резюме высылать не нужно, кандидатов будут оценивать по их любимым мемам.

"Качество мемов имеет для нас первостепенное значение. С баянами, пожалуйста, не писать", — пишут работодатели. 

Работать предлагают или удаленно, или в офисе стартапа waka на Подоле в Киеве. 

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