Основатель стартапа Better.com уволил сразу 900 сотрудников с помощью видеоконференции (ВИДЕО)

Вишал Гарг, основатель финтех-стартапа Better.com, уволил по видеоконференции 9% старых сотрудников компании — всего около 900 человек.

Как сообщает издание TechCrunch, конференцию он начал со слов об изменении рынка и необходимости провести сокращение штата, так как требуется принимать сложные решения.

"Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют", — заявил Гарг в середине видео.

Непосредственно в видео Вишал Гарг говорит об увольнении 15% работников (около 1,5 тысячи человек). Но на запрос издания в компании уточнили, что основатель финтех-стартапа просто ошибся, и уволено именно 9% сотрудников.

В качестве причин для увольнения глава стартапа указал "рынок, эффективность и производительность". Большинство сотрудников, которым объявили об увольнении, — из США и Индии.

Вишал заявил, что это второй случай в карьере, когда ему приходится идти на увольнения, и он этого не хочет. В прошлый раз он плакал, но теперь «надеется быть сильнее». Когда конференция закончилась, все аккаунты работников были автоматически выведены из нее. Свою непродолжительную речь Вишал зачитал с бумажки, что также подтвердили в компании.

Только в сентябре 2021 года Better.com нанял семь тысяч новых сотрудников. Компания гордилась стремительным расширением штата и обеспечением условий для новых сотрудников из разных сфер деятельности, в том числе бывших барменов, кассиров и официантов.

Но источники в стартапе утверждают, что компанию ожидает спад на рынке в течение полутора лет. Возможно, это и стало одной из причин сокращения. В Better.com также проходит автоматизация процессов, в результате чего требуется меньше «рабочих рук».

Еще одна возможная причина — инвестиции от Aurora Acquisition и SoftBank в размере $1 млрд. Стартап получил сумму намного раньше запланированного срока. Возможно, это повлекло требования по ограничению объемов штата.

Во время пандемии коронавируса кризис переживают разные отрасли. Так, из глянцевых журналов Cosmopolitan и Harper's Bazaar, сотрудники сами массово увольняются из-за невыплат зарплат.

В некоторых компаниях работников могут уволить из-за неосторожных или спорных высказываний в социальных сетях, так как это несет репутационные риски. Но в Украине Трудовой кодекс не дает законных способов применить к сотруднику такой вид наказания.