Как наши страницы в социальных сетях влияют на поиск работы и отношения с работодателем

Проверка кандидатов при трудоустройстве, а также мониторинг высказываний сотрудников и их поведения в соцсетях связана с тем, что сами компании стали больше заботиться о собственной репутации. Лариса Оныпко, руководитель Премии HR-бренд Украина, HR-эксперт grc.ua, советует в соцсетях быть аккуратнее в высказываниях на остросоциальные и политические темы, не допускать публикации оскорблений и возможного разглашения конфиденциальной информации.

Ищете работу? Проверьте ваши социальные сети

Наша личная и профессиональная жизнь благодаря социальным сетям уже давно стали неразрывны. Согласно данным grc.ua, 20% кандидатов столкнулись с ситуацией, когда работодатели запрашивали у них информацию об аккаунтах в социальных сетях на одном из этапов интервью. Рекрутеры не только гуглят потенциальных кандидатов, отслеживая их профили, очень часто поиск будущего сотрудника начинается именно в соцсетях. Обычно это Facebook или сеть для профессионалов LinkedIn.

Это подтверждает и Наталья Пынтя, директор департамента персонала Компании Кока Кола Хелленик Бизнес-юнит Украина, Армения и Молдова: "Страницы в социальных сетях — это личное дело каждого, но в то же время — это публичное пространство. Наиболее распространенной сетью профессиональных контактов считается LinkedIn, поэтому поиск экспертов и профессионалов часто начинается именно здесь. Но мы не делаем выводы только на основе профилей, поскольку это частичная информация. Она может быть неполной или контент "фейковый", поскольку всегда есть вероятность "взломанного" профиля. Поэтому мы всегда проверяем полученную информацию и, принимая решение, в первую очередь руководствуемся результатами оценки по основным компетенциям и результатам интервью. Претенденты могут рассчитывать на беспристрастное рассмотрение кандидатуры на любую должность, ведь мы всегда отдаем предпочтение разнообразию и инклюзивности. Важно уважать личное мнение каждого, а различные взгляды делают нашу команду только сильнее".

При этом у большинства сервисов в онлайн-резюме есть графа с социальными сетями. "Соискатель по желанию может указать свой профиль в Facebook или Linkedin", — комментирует Лариса Оныпко, руководитель Премии HR-бренд Украина, HR-эксперт grc.ua. Эксперт убеждена, что публикации в соцсетях могут стать поводом для более пристального внимания рекрутеров к кандидату: "Посты на профессиональные темы, участие в разнообразных профильных мероприятиях, лояльные посты по отношению к нынешним или бывшим коллегам и работодателям значительно повышают шансы найти новую работу. Но главное для рекрутеров — это все-таки нужный компании микс hard и soft skills, а не страница в социальных сетях". С этим мнением согласна Наталья Винникова, директор департамента по работе с персоналом Eldorado: "Сегодня страница в социальных сетях — это лицо человека. При приеме мы обязательно обращаем внимание на то, чем живет человек, но ключевое значение имеют профессиональные компетенции".

Тотальный контроль или рекомендации

Указание в личном профиле информации места работы накладывает на человека дополнительную ответственность за высказывания в публичном пространстве. "Человек может быть воспринят как официальный представитель компании или организации. Если сотрудник ведет себя грубо, вступает политические, религиозные или языковые скандалы, этим может воспользоваться любой, от конкурентов до СМИ", — комментирует Лариса Оныпко.

Помимо репутационных рисков, которые может понести компания из-за неосторожных или спорных высказываний своего сотрудника, у нее могут испортиться отношения с клиентами и партнерами, упасть продажи, уменьшиться число соискателей, снизиться стоимость акций и многое другое. В таких случаях большинство работодателей видит только одно решение — увольнение проштрафившегося сотрудника.

Однако Трудовой кодекс Украины не дает законных способов применить к сотруднику какой-либо вид дисциплинарного наказания, а тем более расторгнуть трудовой договор за неосторожное или некорректное высказывание в социальных сетях или скандальные фото или видео в личном профайле.

Единственное исключение — если работодатель сможет обосновать свое решение об увольнении сотрудника несоответствием деловых качеств работника занимаемой должности или причинением урона компании (имиджевого, репутационного или финансового) из-за разглашения конфиденциальной информации. Это подтверждают и HR-эксперты.

Так, по словам Натальи Винниковой, публикации в социальных сетях в большинстве случаев не влияют на решение об увольнении, кроме раскрытия конфиденциальной информации, безосновательной клеветы или отрицательного отзыва о компании и коллегах. С ней согласна и Лариса Оныпко: "Если проанализировать международные кейсы увольнений из-за неосторожных публикаций в социальных сетях, пока сложно проследить устойчивую тенденцию. Суд может встать как на сторону уволенного сотрудника, так и на сторону компании. Причина — трудовое законодательство пока отстает от темпов развития социальных сетей и масштабов активности работников в них. Единственная возможность защитить и сотрудника, и работодателя — ввести обязательный регламент поведения в соцсетях. Я знаю, что многие украинские компании уже просят подписывать такие документы одновременно с подписанием NDA".

Амбассадоры бренда

Публикации сотрудников в социальных сетях — не всегда причина для головной боли и беспокойства HR-департамента. Чаще при условии продуманной стратегии присутствия бренда или компании в социальных сетях посты работников помогут усилить бренд работодателя и сделать компанию более привлекательной для потенциальных сотрудников.

"Не стоит забывать, что соискатели также ищут информацию о компании в социальных сетях. Согласно данным исследования grc.ua, каждый третий кандидат ищет информацию о потенциальном работодателе на страницах соцсетей, а каждый четвертый — на сайтах с отзывами сотрудников", — напоминает Лариса Оныпко. Понимая это, уже сегодня многие международные компании запускают программы внутренних амбассадоров бренда и системы формирования положительного имиджа работодателя в социальных сетях. Украинские компании также стараются не отставать от своих коллег.

Так, по словам Натальи Винниковой, компания Eldorado отслеживает тональность публикаций совместно с отделом маркетинга с помощью сервиса YouScan и планирует разработать регламент поведения в социальных сетях: "Наши коллеги очень активны и часто делятся яркими моментами рабочей жизни на своих страницах. Для нас важно поддерживать положительную тональность, поощрять интерес, поэтому мы думаем о создании своей собственной сети амбассадоров бренда, чтобы фасилитировать коммуникацию с сотрудниками и другими целевыми группами".

Подводя итоги

HR-эксперты уверены, что в ближайшем будущем работодатели будут более активно использовать социальные сети для формирования сильного HR-бренда. Так, например, HR-специалисты Кока Кола Хелленик Бизнес-юнит Украина, Армения и Молдова уже разработали и внедрили программу Employee Advocates, которая привлекает активных пользователей социальных сетей делиться своими историями успеха и карьерного роста, экспертным опытом, эмоциями и ощущением принадлежности к компании.

"Мы помогаем советами профессионалов для максимально точного оформления историй и освещения ярких моментов корпоративной жизни, мы вместе "прокачиваем" навыки наших самых активных пользователей соцсетей. Участники программы делятся своими сообщениями и разбирают наиболее удачные примеры, учатся друг у друга, создают группы по интересам", — комментирует Наталья Пынтя.

При этом усиление мониторинга за поведением сотрудников и потенциальных кандидатов не планируется — большинство HR-специалистов уверено, что для контроля за поведением сотрудников в социальных сетях достаточно принятия соответствующего регламента.

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