Отчеты и декларации без похода в налоговую: ПриватБанк запускает новые онлайн-сервисы для бизнеса

Новые сервисы в Приват24 для бизнеса: с января 2022 года предприниматели и юридические лица смогут онлайн в веб версии проверить задолженность по налогам; а в мобильном приложении подписать и отправлять любые отчеты в налоговую и статистику, а также — создавать и отправлять декларации для ФОП 3-й группы.

Многие предприниматели, которые ведут документооборот давно и самостоятельно, наверняка помнят, какой неповоротливой была система отчетности в Украине еще каких-то 10 лет назад.

"До сих пор с содроганием вспоминаю огромные очереди в налоговую и статистику, в которых люди каждый квартал теряли по несколько дней своей жизни и нервов", — рассказывает предприниматель Владимир Денисенко. Но благодаря переходу на электронный документооборот, сегодня процедура сдачи отчетов стала быстрой и простой.

А в конце января 2022 года ПриватБанк пошел еще дальше и подготовил сразу несколько существенных обновлений в мобильном приложении Приват24 для бизнеса, благодаря которым вопросы отчетности можно решить при помощи мобильного телефона.

Первая из анонсированных услуг — сервис расчетов с бюджетом в веб версии Приват24 для бизнеса. Благодаря этому приложению клиент в онлайн режиме может получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.

"При наличии задолженности, клиенту достаточно выбрать налог и кликнуть на него. В детальном просмотре налога будет кнопка „оплатить", при нажатии на которую создается платеж. Для этого нужно выбрать счет для списания и указать период оплаты. Также при необходимости откорректировать сумму, остальные реквизиты заполняются автоматически. После подписания и отправки платежа налог оплачен", — рассказали Delo.ua в ПриватБанке.

Новая версия мобильного приложения Приват24 для бизнеса отличается от старой тем, что в нее добавлена возможность подписания и отправки отчетности в налоговую и службу статистики. Благодаря этому нововведению отчеты теперь можно подавать прямо с мобильного телефона. В приложении теперь любой созданный отчет в веб-версии доступен к просмотру, подписанию, отправке в контролирующий орган и получению ответа о принятии/не принятии отчета.

Ну и наконец, самое знаковое новшество для клиентов ПриватБанка — это запуск, пока ещё бета-версии, в которой будет доступен функционал создания и отправки деклараций для ФОП 3-й группы.

"Анализируя запросы пользователей и тенденции рынка на переход к мобильному телефону, и работу без привязки к рабочему месту, было принято решение о дополнении функционала по передаче отчетности в мобильной версии. Проанализировав топ-отчеты передаваемых через веб-версию Приват24 для бизнеса и сложность заполнения отчетов решили предложить, в первую очередь, эту услугу для ФОП третьей группы", — рассказали в Привате.

Несмотря на то, что это пока ещё в бета-версии мобильного приложения, работать сервис будет полноценно.

"В бета-версии будет передаваться реальный отчет в контролирующие органым, с получением ответа о принятии в соответствующие службы. Сервис запускаем в бете, для того, чтобы собрать обратную связь и в перенести в основную версию с учетом пожеланий клиентов, которые попробовали этот сервис. То есть в бете мы тестируем не технологию передачи отчетности, которая давно отработана в банке, а удобство сервиса для клиентов", — объяснили в ПриватБанке.

Описанные выше нововведения ПриватБанка - результат последовательной программы поддержки предпринимательства в Украине. Как мы сообщали ранее, до этого банк выпустил карту "Ключ к счету" благодаря которой бизнесмены получили прямой доступ к счету предприятия без необходимости перевода денег с карты на карту.