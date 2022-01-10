ПриватБанк снижает ставки по кредитам "КУБ"

В январе 2022 года ПриватБанк снижает ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей. Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок использования кредита.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как отметил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев, при регистрации на сайте для новых заемщиков будет действовать льготная ставка кредитования по программе финансирования предпринимателей "КУБ".

Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок использования кредита.

Документы для получения "КУБа" можно за 2 минуты передать в "Приват24" для бизнеса как с компьютера, так и со смартфона.

Предварительное решение по кредиту принимается банком в течение 5 минут. ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно).

В 2021 году ПриватБанк по программе "КУБ" профинансировал 25 тысяч проектов развития микро- и малого бизнеса на общую сумму более 5 млрд грн, а объемы финансирования предпринимателей и малого бизнеса по сравнению с 2020 годом увеличены на 25%.

Как отметили в финучреждении, по данным исследования банковского рынка компании CBR, ПриватБанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц.

Напомним, ПриватБанк объявил о начале работ по запуску в Украине принципиально новой технологии бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам. Эта технология на сегодня — самый простой и доступный для бизнеса способ принимать бесконтактные платежи.

Ранее ПриватБанк вместе с международной платежной системой Visa запустили новый сервис специально для бизнеса — "Терминал". С новым сервисом предприниматели по всей Украине смогут принимать безналичные платежи на обычный Android-смартфон.