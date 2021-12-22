ПриватБанк запускает в Украине новую технологию бесконтактной оплаты по NFC-меткам

ПриватБанк объявил о начале работ по запуску в Украине принципиально новой технологии бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам. Эта технология на сегодня — самый простой и доступный для бизнеса способ принимать бесконтактные платежи.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что технология разработана для предпринимателей и небольших торговых точек, предприятий общественного питания и позволяет оплачивать покупки и услуги в один клик с помощью смартфона.

Для подключения сервиса предпринимателям и торговым точкам будет достаточно оформить онлайн-заявку в банке и получить комплект специальных NFC-меток, которые можно наклеить в удобном для оплаты месте.

Процесс оплаты по NFC-метке предельно простой и удобный: покупателю достаточно приложить свой смартфон с NFC к специальной платежной "метке", расположенной на кассе или непосредственно точке обслуживания (например, столике в кафе), и завершить платеж через Приват24.

Как сообщили в банке, с 21 декабря 2021 года новый сервис запущен в тестовом режиме и проходит "боевое" тестирование в торговых точках и предприятиях общественного питания в Киеве и других регионах Украины.

После завершения бета-тестирования сервиса подключить оплату NFC-меткам смогут все клиенты услуги эквайринга через личный кабинет сервиса или "Приват24 для бизнеса".

Напомним, ПриватБанк вместе с международной платежной системой Visa запустили новый сервис специально для бизнеса — "Терминал". С новым сервисом предприниматели по всей Украине смогут принимать безналичные платежи на обычный Android-смартфон.

Также ПриватБанк запустил новый сервис перевода денег из-за рубежа. Теперь клиенты госбанка могут получать денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США сразу на счет или карту.