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ПриватБанк запустил сервис прямых международных денежных переводов в Украину
ПриватБанк запустил новый сервис перевода денег из-за рубежа. Теперь клиенты госбанка могут получать денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США сразу на счет или карту. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ПриватБанка.
В банке уточнили, что для международных денежных переводов в Украину больше не нужно приходить в отделение банка или использовать дистанционные каналы самообслуживания.
Перевести деньги из любой точки мира можно непосредственно на текущий счет получателя в украинском банке в формате IBAN или на его карту, выпущенную банком-партнером IntelExpress на территории Украины.
Для получения денежного перевода IntelExpress на счет или карту нужно при отправке денег указать номер счета или карты и ФИО получателя. Когда деньги поступят на счет или карту, банк сообщит об этом получателю.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее ПриватБанк сообщил о планах снизить размер комиссии, взимаемой с каждой покупки, оплата по которой осуществляется через POS-терминал банка.
В банке пояснили, что 80% этой комиссии (эквайринга) определялась ставкой интерчейндж. Ее устанавливают международные платежные системы (МПС), но перечисляется она в пользу банков, выпустивших платежную карту, которой была совершена покупка.
Напоминаем, ПриватБанк вместе с государственным Ощадбанком выставят на приватизацию. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) заключили меморандум, в котором сказано, что Украина должна сократить долю государства в банковском секторе.
В частности, по решению Кабинета министров от августа 2020 года, планируется уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.
Фото: Depositphotos