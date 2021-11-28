В ПриватБанке планируют снизить комиссию за оплату через POS-терминалы

В государственном ПриватБанке намерены снизить размер комиссии, взимаемой с каждой покупки, оплата по которой осуществляется через POS-терминал банка.

Об этом заявили в пресс-службе финучреждения, передает UBR.

В банке пояснили, что 80% этой комиссии (эквайринга) определялась ставкой интерчейндж – ее устанавливают международные платежные системы (МПС), но перечисляется она в пользу банков, выпустивших платежную карту, которой была совершена покупка.

"ПриватБанк готов снижать комиссии для торговцев начиная с момента снижения ставок платежными системами. С каждым партнером мы строим отношения исходя из справедливого ценообразования, в котором главным фактором затрат является комиссия интерчейндж , которую мы, как банк-эквайер, отдаем банкам, выпустившим карту", – сообщили в банке.

При этом в финучреждении не указали, на какой уровень планируется опустить ставку эквайринга.

В ПриватБанке также рассказали, что по картам с высоким уровнем интерчейнджа и кешбэк-программами в пользу банка-эмитента часто уходит до 95% комиссии, полученной от торговца.

"Поэтому для бизнеса, особенно с высоким оборотом, уменьшение операционных затрат на эквайринг будет ощутимым", – считают в госбанке.

В финучреждении убеждены, что торговый эквайринг может стать более доступным для торговцев, как розничных, так и сетевых.

Кроме этого, снижение эквайринговой ставки не скажется негативно на тех банках, которые активно развивали и сеть POS-терминалов, и карточную эмиссию.

В то же время, другие финансовые учреждения могут столкнуться с трудностями.

"Возможно, банки, которые занимались исключительно эмиссией и получали "профит" за счет высокого интерчейндж, это заставит перестраивать бизнес. И посмотреть в сторону эквайринга и торговцев, которые и были первоначальным источником для щедрых кешбэк-программ", – предположили в ПриватБанке.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компаниям Mastercard Europe S.A. (Бельгия) и Visa International Service Association (США) уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий на 1,2%.

Ранее сообщалось, 7 мая НБУ подписал с Visa и Mastercard меморандум, предусматривавший, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж через две недели после получения разрешения Антимонопольного комитета до уровня не более 1,2%, с 1 июля 2022 года – до уровня не более 1%, а с 1 июля 2023 года – до уровня не более 0,9%.