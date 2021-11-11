АМКУ разрешил компаниям Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компаниям Mastercard Europe S.A. (Бельгия) и Visa International Service Association (США) уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, определяемых платежной организацией платежной системы в отношении соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваемых эквайром в пользу Украине.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий проводятся в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку, который будет реализован компанией Mastercard Europe S.A., Visa International Service Association и Национальным банком Украины.

Согласно дополнительному соглашению № 1 к Меморандуму, снижение до 1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине в отношении потребительских платежных реквизитов состоится со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней с даты получения разрешения АМКУ в соответствии с законом о конкуренции.

Следующие этапы снижения будут проходить начиная с 01.07.2022 — еще до ˂ 1% и начиная с 01.07.2023 — еще до ˂ 0,9%.

Как отмечают подписанты Меморандума, его целью является улучшение эффективности и расширение сферы применения безналичных карточных платежей.

Планируемые согласованные действия касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт (то есть, для физических лиц, включая все подкатегории).

В ходе рассмотрения дела Комитет опросил субъектов ведения хозяйства, на которых будет влиять подписание Меморандума: банковские учреждения, торгово-сервисные предприятия.

Так, большинство банков отметили достаточность конкуренции на рынке услуг карточных платежных систем. Конкурентами участников согласованных действий на данный момент являются: платежная система "Простір", компания Union Pay International, компания JCB International Co., Ltd., American Express.

Кроме этого, НБУ 26 марта 2021 года зарегистрировал внутригосударственную платежную систему PaySystems, которая на данный момент свою деятельность не начала.

В свою очередь, торгово-сервисные предприятия не предоставили возражений по осуществлению запланированных согласованных действий.

Антимонопольный комитет, принимая решение, руководствовался следующими факторами:

– запланированные согласованные действия направлены на определение эффективного размера ставок межбанковской комиссии (интерчейндж), что позволит всем участникам рынка принимать участие на рынке безналичных платежей, а именно: снижение ставок стандартной внутригосударственной комиссии и установление их на таком уровне, что продолжит поддерживать баланс между интересами банков-эмитентов и банков-эквайров и, как следствие, держателей карт и торгово-сервисных предприятий;

– Меморандум устанавливает только верхний предел ставок внутригосударственных межбанковских комиссий и не фиксирует уровень ставок внутригосударственных межбанковских комиссий;

– Меморандум открыт для присоединения всех участников рынка;

– в случае снижения платежными системами размера межбанковских комиссий, банками-эквайрами будут снижены тарифы на услуги эквайринга для торговцев, что в свою очередь могут снизить цены на товары и услуги;

– не предусматривается негативных последствий для конкурентов, в частности, учитывая, что независимо от существования Меморандума, другие платежные системы могут в любое время свободно определять собственные ставки внутригосударственных межбанковских комиссий на уровне предусмотренном Меморандумом, или на высшем, или ниже;

– банки могут устанавливать собственные ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в двусторонних договорах с платежными системами;

– положительный эффект от снижения ставок заключается в сохранении объема безналичных расчетов и потенциальном увеличении количества трансакций с использованием платежных карт.

– уменьшение размера комиссии будет способствовать приобретению и реализации товаров, развития малых и средних предпринимателей, экономическому развитию Украины.

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Учитывая вышеупомянутые факторы, Комитет установил, что заявленные согласованные действия не приведут к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках Украины. Участникам Меморандума было предоставлено разрешение на его реализацию.

Напомним, Национальный банк Украины разработал и представил для обсуждения проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине.

Главной целью создания этой системы является предоставление возможности украинским пользователям проводить быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций.