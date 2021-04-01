"Гонорары пока не дотягивают до уровня шоу-бизнеса". Как в Украине развивается стендап

Юмор — универсальный язык. У него есть воспитательная и объединяющая функции, он позволяет обмениваться мировоззренческими ориентирами и культурными ценностями. Некоторым даже помогает забраться на вершину политической лестницы. При этом последние годы в его авангарде находится стендап-комедия. О ее корнях спорят до сих пор. Кто-то считает, что она двести лет назад зародилась в британских мьюзик-холлах, другие отсылают к американскому уличному театру.

Корреспонденты Delo.ua Наталья Лошакова и Александр Перемот решили оставить в покое происхождение жанра и не составлять очередной список самых-самых комиков. Вместо этого мы разобрались — можно ли сегодня заработать в Украине на стендапе.

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Формат стендап-выступлений примерно одинаков во всем мире. Человек на сцене рассказывает истории и шутки. Его задача — "попасть" в аудиторию. Прийти к этому ремеслу можно разными путями. Например, участник Инародного театра абсурдного юмора "Воробушек" и стендап-комик Слава Кедр еще в детстве понял, что умеет шутить — ему нравилось веселить маму и бабушку.

Правда, учился он в маленькой сельской школе и развивать навыки было непросто. В прямом смысле приходилось заставлять одноклассников учить для линеек номера из КВН и Comedy Club. Даже годы спустя деревенские соседи сомневались в его увлечении, предупреждая — юмором заработать на жизнь не получится.

Но в колледже Слава собрал команду КВН, с которой победил в молодежной лиге. Дальше был ВУЗ и победа факультетской команды в первый год обучения. Вскоре появились выступления в клубах, а о полноценном заработке Кедр задумался с появлением театра. Окончательно соседский скепсис развеяло попадание Славы в телевизор на шоу "Лига смеха". Сам комик говорит, что для деревни это большое событие.

Слава Кедр участник инародного театра абсурдного юмора «Воробушек», стендап-комик Сегодня и комедией, и стендапом в Украине зарабатывать можно. Если мы говорим о жизни без карантина, то в Киеве, например, каждый день проходили выступления и сама культура стендапа развивается. Конечно, клубы появляются и в других городах, но в столице уже сформированный рынок.

Сооснователь и резидент Kyiv Standup Cult Сергей Афонский подтверждает — регионы хоть и развиваются, но центр стендап-движения все равно в Киеве. Их клуб, в современных локдаун-реалиях, делает упор на открытые и закрытые микрофоны. Разница — в доступности для комиков. Если речь идет об открытым микрофоне, то на него может прийти любой желающий и выступить с монологом на 3-4 минуты. В итоге, за два часа зрители послушают двадцать комиков.

На закрытом микрофоне одно выступление будет длиться уже больше десяти минут. Другое отличие — там с организаторами может согласовываться не только программа, но и списки комиков. Клуб Афонского знают, например, как ЛГБТ-френдли и он, вместе с другим резидентом Дмитрием Полищуком, следит за корректностью материала на своих вечеринках.

Сергей Афонский Сооснователь и резидент Kyiv Standup Cult Наши вечера это безопасное пространство. У нас нет сексизма, гомофобии, ксенофобии, расизма. Любой другой дискриминации. В этом плане клуб исполняет роль фильтра аудитории. Сейчас у нас расширилось комьюнити, но все равно достаточно пару раз послушать комика, чтобы понять с какой программой он будет выступать. Если человек один раз выступил со спорным, на наш взгляд, материалом — в следующий раз мы просто его не пригласим. Не попал к нам, значит попадет к другим.

Иногда для закрытых микрофонов вводится символическая плата для зрителей — условные 100 грн. Но больше всего денег, по мнению Афонского, можно заработать на корпоративах. Их Сергей называет "хорошей, но нестабильной кормушкой". И хотя он отмечает, что там аудитория не совсем подходит для стендапа, за 10-15 минут материала комик может получить пять, семь, пятнадцать или даже двадцать тысяч гривен. Все зависит от способности договариваться.

Еще один способ заработка — сольные выступления. Kyiv Standup Cult, например, делает вечеринки на двоих. Перед залом выступают только два комика, а чистая прибыль делится пополам. Неплохо можно заработать и в "золотые даты": День святого Валентина или восьмое марта. В эти праздники комик может посетить сразу несколько вечеринок, места на которых активно раскупаются.

"Я знаю, что у того же "Подпольного стендапа" при их количестве вечеринок, когда они делают по две-три в день, есть шанс заработать. Но "Подпольный стендап" — масштабный проект и ребята уже давно этим занимаются. Их комики чаще выступают и чаще получают гонорары. Мы не такие масштабные и наши подходы в организации вечеринок отличаются, потому мы и создали свой клуб. Кроме того, у наших вечеринок заработок не основная цель. Это скорее обкатка материала, чтобы потом выложить лучшие выступления на YouTube", — добавляет Афонский.

Менеджер проекта и организатор концертов "Подпольного стендапа" Галина Горловская подтверждает, что на украинском рынке они работают уже почти шесть лет и действительно за это время стали лидерами индустрии. Сейчас "Подпольный стендап" уже не приходит к локациям — те обращаются сами.

Галина Горловская Менеджер проекта и организатор концертов «Подпольного стендапа» Мы очень внимательно отбираем заведения. В первую очередь проговариваем все условия, смотрим насколько комфортно нам будет работать с этими людьми. Еще критерий — страницы заведения в социальных сетях. Если нет ничего, что нам не нравится, то мы уже вживую встречаемся и общаемся. Важным фактором является и математика. Сегодня мы точно не беремся за залы, где не сможем заработать.

Горловская уточняет — отбор не проходят около половины всех, кто обращается. "Подпольный стендап" не проводит вечера, если нельзя установить свою цену за билет или на локации помещается меньше 50 человек. Отношения с теми, кто прошел отбор строятся партнерские: локация зарабатывает на заказах кухне и баре, организаторы вечера — на продаже билетов. Средняя их цена составляет 300 гривен, но все зависит от формата заведения и формата мероприятия. В целом же стоимость входа колеблется от 250 до 600 грн.

Размер гонораров зависит от числа выступающих: при большом количестве комиков это одни деньги, а сольные или парные выступления — суммы заметно выше. Горловская отмечает, что если смотреть на гонорары комиков с позиции средней зарплаты офисного сотрудника, то они конкурентноспособны. Но если сравнивать с заработком в сфере шоу-бизнеса — пока нет.

При этом "Подпольный стендап" не практикует вечера с большим количеством комиков — не больше пяти. По словам Горловской, массовые выступления плохи с творческой точки зрения. Зритель не успевает проникнуться материалом комика и полюбить его. В заведениях с посадкой на 50 человек проводятся стендапы с выступлениями трех-четырех комиков. На этом уже можно зарабатывать. Но, независимо от количества, длительность программы вряд ли превысит полтора часа.

"Из последних вечеров очень яркими были выступления на 14 февраля, когда мы за день сделали четыре концерта. Три из них были на одной локации и там был аншлаг. В целом же, примерно два года назад этот бизнес начал приносить какие-то интересные деньги. Но все равно это больше инвестиции в развитие. Думаю, этот бизнес станет более доходным еще года через два. Но мы этим занимаемся не только ради денег — сейчас это больше об идее и продукте. Хотя нас радует, что перспектива для развития остается", — добавляет Галина.

Впрочем, далеко не всем заведениям подходит формат стендап вечеров. Основатель пабов "Кеды искусствоведа" Денис Жаткин рассказывает, что у них был опыт открытого микрофона, но вскоре стало понятно — это не их формат. Жаткин говорит, что их заведения долгое время воспитывали свою аудиторию, а поклонники стендапа уже совершенно другие люди.

Денис Жаткин Основатель пабов «Кеды искусствоведа» Не могу сказать, что это колоссальный заработок. Скорей новый формат, который мы смогли протестировать. Опыт интересный, но тут важно заранее знать, какой будет материал и какая соберется аудитория. За выступления комикам мы платили процент от кассы с бара и кухни.

Конечно же, карантин отразился и на рынке стендапа в Украине. Афонский отмечает, что их клуб из-за локдауна перешел в режим ожидания. При этом налоги для физлиц-предпринимателей никто не отменял — только ЕСВ нужно заплатить 4 тысячи гривен. Горловская подтверждает, что во время карантина цифры не такие интересные. За 2019 год "Подпольный стендап" провел 282 мероприятия, а за 2020 год, когда пришлось сидеть четыре месяца без работы, — 182.

Впрочем, благодаря навыкам комики находят применение своему таланту. Например, пишут сценарии или, как резиденты Kyiv Standup Cult, записывают выступления для своего YouTube и разрабатывают стикеры-наклейки для своих зиретелей. Тем более, что сильных стендаперов на украинской сцене хватает. Слава Кедр выделает, например, Василия Байдака и Андрея Щегеля. Они, по его словам, находясь в одиночку на сцене целиком заполняют ее. В этом ряду он говорит и об основателе "Подпольного стендапа" Святе Загайкевиче, отмечая его идейный вклад в развитие украинского стендапа.

Сам Свят Загайкевич рассказывает, что в "Подпольном стендапе" всего около 15 человек, с которыми они постоянно работают. К сильным комикам он также причисляет Байдака и мощный авторский коллектив "Телебачення Торонто".

Свят Загайкевич Основатель и резидент “Подпольного стендапа”, стендап-комик Есть еще один очень хороший комик — Егор Шатайло. Он особенно стал популярным после того, как на него напали. На мои выступления очень хорошо приходят, так как я давно занимаюсь стендапом, у меня хорошие шутки. Я стоял у истоков развития этой индустрии, выступал на стендап вечерах с Андреем Шабановым. В 2015-м я уже начал делать "Подпольный стендап" самостоятельно. В целом индустрия стендапа в Украине тогда и начала активно развиваться.

Афонский резюмирует — чтобы на комика приходила своя публика, он должен быть достаточно раскручен. Критерием, например, могут стать 100 тысяч просмотров одного выступления на YouTube. В качестве примера вспоминает Настю Дерскую, чьи видео собирают по 600 тысяч просмотров. Но он уверен — зачастую заработать на жизнь одним стендапом нереально и даже у самых передовых представителей жанра это не основной источник дохода. У Сергея, например, еще есть школа юмора "Стендап прокачка".

Однако весь украинский стендап-цех продолжает заниматься этим не только для денег, но еще ради идеи и удовольствия от нахождения на сцене. И здесь чрезвычайно актуальна философская позиция Славы Кедра: на украинском рынке стендапа каждый комик — ключевая фигура. Ведь каждый вносит свой вклад в развитие этого жанра.

Наталья Лошакова и Александр Перемот, специально для Delo.ua