Peugeot откажется от авто на бензиновых двигателях с 2025 года: только гибрид и электро

Французская компания Peugeot перестанет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями с 2025 года.

Об этом сообщает Autonews.

Автопроизводитель полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки.

Указано, что сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии есть у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW.

Также недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии.

"Что же касается электромобилей, то у Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008. Они созданы на платформе eCMP", — говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что на этой же платформе созданы многие модели концерна Stellantis, включая Opel Corsa-e / Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense и Citroen e-C4.

Ранее страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года. Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.

Тем временем автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь — выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей. В частности, автопродажи Tesla выросли на 222%.