Почему Запорожский титано-магниевый комбинат могут вернуть в госсобственность

Сегодня, 25 января 2017 года, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП сообщила о начале процедуры возврата госсобственность "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК, Запорожье), 49% в уставном капитале которого контролирует бизнес-группа Дмитрия Фирташа. "Специализированная антикоррупционная прокуратура инициирует расторжение договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращение комбината полностью к государственному управлению", — говорится в сообщении САП на ее странице в соцсети Facebook.

Для этого в декабре 2016 года САП подала в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление с требованием расторжения договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Однако суд незаконно дважды отказал в рассмотрении дела по существу без надлежащего уведомления прокурора по делу, отмечается в сообщении ведомства.

Отметим, что в декабре председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своей колонке на сайте "Украинская правда" сообщал, что сотрудники САП не смогли подать исковые заявления из-за невыполнения ряда формальностей.

Сейчас в САП настаивают, что процедура соблюдена. "Во избежание затягивания рассмотрения дела (в случае обжалования отказа рассмотрения дела Хозяйственным судом города Киева) после оплаты нового судебного сбора и возврата материалов из Хозяйственного суда города Киева 25 января 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала новый иск о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", — говорится в сообщении.

Отметим, что в своем сообщении ведомство пояснило, почему в декабре 2016 года ему не удалось успешно завершить процедуру подачи иска.

В САП также раскрыли суть претензий к созданию ООО на базе имущественного комплекса ЗТМК.

В 2013 году во исполнение постановления Кабинета Министров Украины, по результатам проведенного конкурса, Фондом государственного имущества Украины (ФГИ Украины) с победителем — оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group (Дмитрия Фирташа — Delo.UA), с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства, заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ Украины в уставный капитал нового юрлица передан целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении Государственного предприятия "ЗТМК". Инвестор вложил в денежной форме около $110 млн., которые имели исключительное целевое назначение. А именно финансирование модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 — I квартала 2015.

На прошлой неделе на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ) появилось сообщение об окончании работы рабочей группы Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, которая рассматривала информацию ФГИ о приватизации ЗТМК и эффективности управления госдолей в этом предприятии. Среди выводов группы, сказано: "В заключение проведенного экономического аудита Стратегическая программа технического перевооружения "Запорожского титано-магниевого комбината" выполнена всего лишь на 5%. Поэтому нет никакой экономической целесообразности преобразования ГП "Запорожский титано-магниевый комбинат" в ОOО "ЗТМК" с потерей государственной доли.

В САП уточняют, что по их данным, фактически предприятие передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. А те большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

"В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм", — говорится в сообщении Прокуратуры. На модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн. грн.

Именно поэтому САП инициировала расторжение договора о создании ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.

Кроме того, 14 ноября 2016 в суд было направлено обвинительное заключение в отношении директора данного предприятия, который осуществил растрату указанных инвестиций в сумме 492 млн. грн., подчеркивают в ведомстве.

Юристы пока еще высказывают сомнения, что инициированные государством процессы завершатся успешно.

По словам Вольги Шейко, юриста юридической фирмы "Астерс", вопросы приватизации государственного имущества, в том числе ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", лежат в плоскости долгосрочных перспектив и не проводятся за один день. "Действительно, доля государства в этом предприятия все еще составляет 51%, и последние события вокруг комбината скорее свидетельствуют не о реприватизации процентов, находящихся в руках частных структур, а об отсрочке на продолжительный срок передачи в частный сектор всего уставного фонда предприятия", — предполагает она.

По словам Шейко, переданная в Спецкомиссию ВРУ информация по приватизации из Фонда государственного имущества о растратах на предприятии на сегодняшний день лишь приостановила процессы его приватизации.

Кроме того, ее решения имеют лишь рекомендательный характер. Поэтому гораздо более важными будут судебные успехи САП.

Дмитрий Фирташ в течение нескольких лет выстраивал вертикально-интегрированный титановый холдинг. Однако в результате аннексии Крыма весной 2014 года, ключевое предприятие бизнес-группы — "Крымский титан" (Армянск) — осталось на оккупированной территории. В 2015 году в результате транспортной блокады полуострова усложнились поставки сырья в Армянск.

В сентябре 2014 года Кабинет министров Украины не продлил структурам Дмитрия Фирташа аренду целостных имущественных комплексов Ингулецкого ГОКа (Житомирская обл.) и Вольногорского ГМК (Днепропетровская обл.), которые производят титановое сырье. Они были переданы на баланс ГП "Объединенная горно-химическая компания", которое в декабре 2016 года было преобразовано в Публичное акционерное общество и готовится к приватизации.

Фактически под контролем бизнесмена в титановом бизнесе остались два титановых ГОКа, доли в ЗТМК, а также в итальянском предприятии TiFast. Продолжает работу предприятие в Крыму, перерегистрированное согласно российскому законодательству. Идет строительство Мотроновского ГОКа. Также считается, что менеджмент государственного ПАО "Сумыхимпром" лоялен к бизнесмену.

В Group DF не комментируют события, развивающиеся вокруг ЗТМК.

Delo.UA ранее отправляло запросы в Фонд госимущества и народному депутату Украины Павлу Ризаненко, который является заместителем председателя Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Однако к моменту публикации материала, они не ответили на вопросы редакции. Мы готовы опубликовать их мнение.