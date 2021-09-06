Подрядчик срывает сроки строительства метро на Виноградарь: просит утвердить май 2023 года

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск компании "Киевметрострой" к коммунальному предприятию "Киевский метрополитен", в котором первая просит перенести сроки завершения строительства и передачи городу продолжения Сырецко-Печерской линии метро в сторону жилмассива Виноградарь до 12 мая 2023 года.

Как говорится в решении суда, дело будет рассматриваться в порядке общего искового производства. Подготовительное заседание суда запланировано на 10 сентября в 13:45.

Напомним, что изначально по условиям тендера на строительство метро на Виноградарь на 6 млрд грн, проведенного в ноябре 2018 года, предусматривалось завершение работ до ноября 2021 года.

С тех пор договор с "Киевметростроем" изменялся уже 11 раз путем заключения дополнительных соглашений, однако сроков выполнения работ они не касались.

"Киевметрострой" должен построить продолжение "зеленой" линии метро от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с промежуточной станцией "Мостицкая" и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь", а также построить новое электродепо.

Отметим, что в июне мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие хотя бы одной станции метро в сторону Виноградаря до конца 2021 года.