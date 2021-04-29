Поезд "Интерсити" в Славское переименовали и снова запустили по случаю майских праздников

Скоростной поезд "Интерсити+" №745/746 Киев — Славское (Львовская область), которому теперь дали название "Бойковский экспресс", осуществит первые рейсы после переименования 1 и 4 мая.

Как говорится в сообщении "Укрзализныци", в первый же день после открытия продажи было реализовано около 10% билетов на первый рейс.

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Пока билеты еще есть в продаже, их можно приобрести через сайт УЗ и официальный чат-бот перевозчика в Viber и Telegram, где цена будет наиболее выгодной.

Напомним, зимой по маршруту Киев — Славское курсировал "Лыжный экспресс", который, как отмечают в УЗ, пользовался большим спросом среди любителей активного отдыха благодаря удобному графику: из столицы в Карпаты можно доехать за семь часов.

Поезд заменил собой отмененный из-за карантина поезд №705/706 Киев — Пшемысль и между Киевом и Львовом курсировал по его графику.

"А среди всех пассажиров рейса №745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской общины случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров — надо только сохранять свой бумажный или электронный билет до конца поездки", — анонсировали в госкомпании.

Отметим, что "Укрзализныця" назначила еще ряд дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники. Накануне перевозчик сообщил, что таких дополнительных поездов уже более 20.