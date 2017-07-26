"Похороны" украинского машиностроения: Что значит ликвидация концерна "Антонов"

"Очередной твердый и уверенный шаг к превращению Украины в банановую республику и лишению моего родного города статуса промышленного центра страны. Ликвидирована компания "Петрович-сталь" по решению его владельцев, которыми несколько лет назад при странных обстоятельствах стали акулы капитализма из областного центра. Вместе с этой компанией исчезает Меткобминат имени Петровича. Предприятие с более чем 100-летней историей, основанное европейскими инвесторами еще в XIX веке, пережившее оккупацию города гитлеровцами, горбачевскую перестройку и первые годы независимости Украины. А действительно, зачем этом собственнику меткомбинат, если у него есть еще несколько?"

Один из народных депутатов Украины мог подобным образом отреагировать на ликвидацию юридического лица, которое до недавних пор владело контрольным пакетом акций одного из крупнейших металлургических предприятий страны. Но так как он ранее работал на этом меткомбинате, то знал, что к моменту ликвидации ООО-шки в апреле 2017 году в ее существовании не было юридического и практического смысла. Поэтому промолчал.

А вот ликвидацию Государственного авиастроительного концерна "Антонов" прокомментировал в лучших традициях пропаганды. Чужой пропаганды. Народный депутат Сергей Матвеенков раскритиковал решение Кабинета министров, к которому находится в оппозиции. С ним в унисон выступили десятки экспертов, политиков, журналистов и других лидеров общественного мнения.

Все они возмутились постановлением правительства Украины №546 от 19 июля 2017 года о ликвидации государственного авиастроительного концерна, который уже несколько лет является пустой юридической оболочкой. Ведь авиастроение страны весной 2015 года передано в управление другому концерну — "Укроборонпром".

Интересно, что первыми эту тему начали, что называется, "разгонять" российские блог-платформы

Еще на выходных российские псевдо аналитики заявили, что в Украине за одну неделю угробили авиастроение и автопром.

Под ликвидацией автопрома имелась ввиду продажа Фондом гарантирования вкладов активов Запорожского автомобильного завода. Вернее кредитов, обеспеченных этими активами — цехами и оборудованием АвтоЗАЗа. Но, как уже показали финансовые журналисты, их, вероятнее всего, выкупил собственник предприятия. Причем с дисконтом более 75%.

Да, украинское машиностроение переживают непростые времена. Лишь в начале текущего года впервые за 1,5 года поднялся в небо новый Ан-132D, произведенный на мощностях ГП (не ГАК!!!) "Антонов". Причем его собрали без российских комплектующих, которые всегда занимали немалую долю в конструкции украинских самолетов.

Запорожский автозавод тоже несколько месяцев простаивал. Но это другая история, не особо связанная с госполитикой. Ведь предприятие уже давно в частной собственности. А его владелец практически всегда был близок к власти, которая оберегала внутренний рынок от импорта недорогих автомобилей иностранного производства. Не помогло.

Такими темпами мы не заметим, как уже завтра с подачи отечественных чиновников или народных избранников, российские СМИ и украинские ЛОМы начнут "похороны", например, вагоностроения. А оно лишь в прошлом году начало отходить от разрыва отношений с Россией. 2016 году стал для этого сектора промышленности рекордным за несколько лет. А по скупым цифрам Госстата Украины видно, что производство вагонов отечественными предприятиями за 6 мес. 2017 года увеличилось почти в 6 раз до более чем 2200 единиц! И это при заблокированных тендерах ПАО "Укразлизныця" на закупку нескольких тысяч единиц подвижного состава.

Кто заблокировал? Малопонятные компании без опыта работы в этой сфере, но с сильным желанием получить миллионы железнодорожного монополиста.

Я не уверен в том, что все наши чиновники или топ-менеджеры госкомпаний действуют исключительно в интересах государства Украина. Однако те, кто распространяет проходные новости, придавая им акцент "зрады", — точно действуют против страны, в которой живут они, их дети и внуки.

И если, упомянутый в начале материала народный депутат, вспомнил о региональной авиакомпании "пусть и с небольшим, но собственным парком новеньких Ан-140". То почему же он не рассказал о том кто, как и по какой причине в 2010 году допустил ее ликвидацию? С распродажей активов и отказом от эксплуатации регионального аэропорта, в котором она базировалась? Ведь это более интересно, чем ликвидация пустого юридического лица.