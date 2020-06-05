Политический заказ Геруса против инвесторов дискредитирует Зеленского — Карл Стурен

"Зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса. Об этом заявил шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в зеленую энергетику в Украине Карл Стурен.

"Сейчас у нас действительно ситуация, что нам 4 месяца не платят, практически ноль. Март, апрель, май, сейчас в июне практически ничего не получаем за ту электроэнергию, которую мы поставляем государству или государственным предприятиям. Наш вопрос в том, что в этот период другие виды энергетики, другая генерация получает от 50 до 100%, по-разному. Гидроэнергетика, Энергоатом, угольные ТЭС, разные виды генерации получают разный уровень оплаты. Мы получаем ноль. Это чисто политический заказ, это чисто политически мотивировано. Этому нет никакого объяснения, почему мы должны получать ноль, когда все остальные получают от 50 до 100%", — заявил Стурен.

По его словам, глава энергетического комитета Андрей Герус препятствует достижению компромисса между властью и инвесторами по вопросу реструктуризации "зеленого" тарифа, что дискредитирует украинскую власть и уничтожает инвестиционный климат страны.

"Мало того, что мы говорим, что есть испорченный инвестиционный климат, как для украинцев, так и для иностранных инвесторов. Это страшно. Деньги будут искать местонахождение за пределами Украины. Это само собой страшная тенденция. А кроме этого, я считаю, что то, что сейчас происходит, то, что делают с нами как с игроками зеленой энергетики, это очень сильно дискредитирует президента, это очень сильно дискредитирует премьер-министра, это очень сильно дискредитирует комитет Верховной Рады и министерство", — сказал Стурен.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению проблемы "зеленого" тарифа.

В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.

По данным Государственной налоговой службы, в 2019 году производители возобновляемой энергетики уплатили в бюджеты всех уровней 19,77 млрд грн. в виде налогов и сборов, что больше, чем заплатили другие виды генерации, в частности НАЭК "Энергоатом" заплатил 19,29 млрд грн, тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) — 6,54млрд грн.